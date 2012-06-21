Дати батьківських субот змінюються з року в рік, оскільки прив'язані до Великодня, Великому посту та інших церковних свят. Великдень у 2021 році святкуватимемо 2 травня, Великий Піст триватиме з 15 березня по 1 травня. Є й поминальні дні з фіксованими датами, які випадають на різні дні тижня.

Поминальна субота у 2021 році 6 березня Мясопустная Вселенська поминальна субота. Цю батьківську суботу ще називають Мала Масляна, вона випадає на м'ясопусний тиждень і відзначають за 8 днів до початку Великого Посту.

♦ 27 березня поминальна субота 2-го тижня Великого Посту;

♦ 3 квітня поминальна субота 3-го тижня Великого Посту;

♦ 10 квітня поминальна субота 4-го тижня великого Посту;

♦ 19 червня Вселенська Троїцька субота, напередодні великого свята Святої Трійці, на 49-й день після Великодня. В 2021-м Трійця випадає на неділю 20 червня.

♦ 6 листопада Дмитріївська поминальна субота, день пам'яті великомученика Димитрія Солунського 8 листопада.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

