Випробування ударного безпілотного літального апарата Bayraktar TB2 турецького виробництва відбулися вчора на Хмельниччині. Це транслювали у прямому ефірі на сторінці Президента Петра Порошенка у Facebook. Апарати буде поставлено передусім на озброєння в підрозділи сил спецоперацій, десантників, моторизованих військ, про що глава держави оголосив після успішних випробувань ударних дронів. Відбулося це завдяки системі лазерного наведення, що зумовило високу точність нової зброї.
«Ви бачите камеру, яка працює на БПЛА, бачите точність влучання. На сьогодні з’явилися нові можливості й у сил спецпризначення — сил спецоперації ЗСУ, десантників, інших частин, зокрема моторизованих, які матимуть на озброєнні ці комплекси», — цитує УНІАН слова Президента.
Отримання Україною ударних безпілотників Bayraktar TB2 буде великим внеском у зміцнення обороноздатності держави. Під час робочої поїздки Хмельниччиною Президент анонсував передачу Збройним силам нових зразків військової техніки та озброєння.