Важкі пестициди не лише забруднюють землю, а й призводять до загибелі бджіл і руйнування медового бізнесу. Гаряча дискусія між бджолярами і представниками державної влади про наболілі проблеми відбулася в Миколаєві під час форуму бджолярів «Медогонка». У заході взяли участь заступник міністра аграрної політики і продовольства Віктор Шеремета, голова Комітету підприємців АПК при ТПП України Олег Юхновський, представники департаменту АПК Миколаївської облдержадміністрації, експортери меду та його виробники.
«Часто жартую, що в моїх жилах уже біжить не кров, а мед. З думкою про бджіл встаємо, з нею і лягаємо, — зазначив керівник Спілки пасічників Братського району Миколаївської області Олександр Адамович. — Фермери застосовують препарати, які шкодять українській землі, вбивають бджіл і бджільництво. За нас узялися жорстко: обов’язкова реєстрація, якість меду за європейськими стандартами. Хочеться, щоб держава звернула увагу і на аграріїв, щоб вони не застосовували токсичних пестицидів. Можемо цілий рік працювати, а потім за один день втратити все».
За словами очільника Спілки пасічників Миколаївської області Андрія Галдіна, за хімізацію агровиробництва держава не оголошує заборони використання дешевих токсичних пестицидів. На необхідності заборони в Україні неонікотиноїдів та компенсацію фермерам вартості дорогих біопрепаратів захисту рослин наполягав і Степан Цицик, голова ФГ «Аромат», яке виробляє мед.
Заступник міністра Віктор Шеремета наголосив, що аграрії повинні мати культуру ведення сільського господарства. «Я постійно проводжу зустрічі з аграріями й порушую питання, щоб обробки вели тільки у вечірній та нічний час, коли бджоли не літають, — зазначив він. — Звісно, це може зробити невелике господарство, в якого незначні площі, а якщо тисячі гектарів, підприємство неспроможне виконати такі вимоги — працюватиме і вдень». Віктор Шеремета підкреслив, що біопрепарати коштують недешево, а саме їх необхідно використовувати під час цвітіння.
Учасники форуму ухвалили резолюцію з вимогою заборонити в Україні важкі пестициди.