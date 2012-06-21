Важкі пестициди не лише забруднюють землю, а й призводять до загибелі бджіл і руйнування медового бізнесу. Гаряча дискусія між бджолярами і представниками державної влади про наболілі проблеми відбулася в Миколаєві під час форуму бджолярів «Медогонка». У заході взяли участь заступник міністра аграрної політики і продовольства Віктор Шеремета, голова Комітету підприємців АПК при ТПП України Олег Юхновський, представники департаменту АПК Миколаївської облдержадміністрації, експортери меду та його виробники.

Держава має заборонити фермерам застосовувати отруту, яка вбиває українську землю і шкодить живим організмам. Фото з сайту doglyad-za-roslynamy.com.ua

«Часто жартую, що в моїх жилах уже біжить не кров, а мед. З думкою про бджіл встаємо, з нею і лягаємо, — зазначив керівник Спілки пасічників Братського району Миколаївської області Олександр Адамович. — Фермери застосовують препарати, які шкодять українській землі, вбивають бджіл і бджільництво. За нас узялися жорстко: обов’язкова реєстрація, якість меду за європейськими стандартами. Хочеться, щоб держава звернула увагу і на аграріїв, щоб вони не застосовували токсичних пестицидів. Можемо цілий рік працювати, а потім за один день втратити все».

За словами очільника Спілки пасічників Миколаївської області Андрія Галдіна, за хімізацію агровиробництва держава не оголошує заборони використання дешевих токсичних пестицидів. На необхідності заборони в Україні неонікотиноїдів та компенсацію фермерам вартості дорогих біопрепаратів захисту рослин наполягав і Степан Цицик, голова ФГ «Аромат», яке виробляє мед.

Заступник міністра Віктор Шеремета наголосив, що аграрії повинні мати культуру ведення сільського господарства. «Я постійно проводжу зустрічі з аграріями й порушую питання, щоб обробки вели тільки у вечірній та нічний час, коли бджоли не літають, — зазначив він. — Звісно, це може зробити невелике господарство, в якого незначні площі, а якщо тисячі гектарів, підприємство неспроможне виконати такі вимоги — працюватиме і вдень». Віктор Шеремета підкреслив, що біопрепарати коштують недешево, а саме їх необхідно використовувати під час цвітіння.

Учасники форуму ухвалили резолюцію з вимогою заборонити в Україні важкі пестициди.