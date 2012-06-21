Історія проекту «Хвіст-ART» сягає 2010 року, коли Черкаський обласний художній музей започаткував його разом із викладачами ART-студії «Глорія». З ініціативи молодіжної творчої групи на чолі з Олександром Чорноволом виставка набула нового формату — перетворилася на соціально-мистецький проект, спрямований на розв’язання проблеми безпритульних тварин. Ці ініціативи постійно актуалізують та підтримують різні організації та волонтери Черкас.
Недавно обласний художній музей уже традиційно у березні відкрив екологічно-мистецький проект «Хвіст-ART». У ньому кілька складових: художня виставка, фотопроект, майстер-класи. Головний герой виставки кіт — не просто давно знайома тварина, а істота, яка викликає безліч найрізноманітніших позитивних емоцій та асоціацій. Сприйняття кота багатогранне. Це дитяча колискова і символ потаємних сил, уособлення витонченої грації й абсолютної хижості, втілення гламуру і вроджена відданість своєму призначенню, уособлення домашнього затишку і той, хто «гуляє як собі знає». Цей емоційний ряд можна продовжувати, адже кожен уявляє котячий образ по-своєму.
Водночас це й привітання з весною, пробудженням природи, оновленням почуттів і побажання доброго настрою від учасників виставки. Серед них відомі черкаські художники, студентська молодь, а також юні митці — учні художніх шкіл та студій: Черкаської дитячої художньої школи імені Данила Нарбута, ART-студії «Глорія», художньої студії дитячо-юнацького клубу «Сузір’я» позашкільного навчального закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, студенти Черкаського державного бізнес-коледжу, які представили графічні твори.
Особливість цьогорічної виставки в тому, що в експозицію увійшли світлини черкаського фотохудожника Іллі Чепеля, зроблені у форматі соціального проекту, ініційованого громадською організацією «Доброкіт». Телеведучі Черкас сфотографувалися із безпритульними котиками, щоб привернути увагу й допомогти пухнастим друзям знайти домівку, люблячу родину. У форматі проекту передбачено продаж цих фото через інтернет-аукціон, зібрані кошти буде спрямовано на підтримку безпритульних тварин.