Із квітня в Україні зміняться правила видачі безплатних препаратів за програмою «Доступні ліки», яка діє вже два роки. Її запроваджено, щоб спростити отримання основних препаратів для лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу та бронхіальною астмою.
У департаменті охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації розповіли, що з часу чинності програми кількість викликів швидкої допомоги в області значно зменшилася. Удвічі менше стало пацієнтів, у яких траплялися гіпертонічні кризи.
За минулий рік «доступними ліками» скористалися понад 350 тисяч пацієнтів Полтавщини. Для порівняння: 2017-го — 280 тисяч. Позаторік на підтримку програми в нашій області держава надала 26 мільйонів гривень, торік — майже 40 мільйонів.
Перелік «доступних ліків» містить 261 препарат. Із них 59 повністю безплатні, а за 202 треба доплачувати. Щороку кількість медикаментів у програмі збільшується. Коли програма «Доступні ліки» стартувала, до переліку входили 153 препарати.
— Отримати ліки можна в аптеці, але тільки за рецептом лікаря. Спочатку фахівець повинен підтвердити діагноз. Якщо потрібне медикаментозне лікування, то на спеціальному бланку він напише діючу речовину. Рецепт дійсний 30 днів, без нього за препарат доведеться розраховуватися за повною вартістю, — розповів директор департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак.
У квітні в Україні введуть електронні рецепти. Так в аптеці зможуть перевірити, чи справжній рецепт. «Із квітня зміниться принцип фінансування програми «Доступні ліки»: єдиним платником стане Національна служба здоров’я. Вона підписуватиме з аптеками договори і відшкодовуватиме вартість ліків, які отримали українці. Коли запрацює нова система, препарати можна буде отримати у будь-якому місті країни без прив’язки до місця проживання», — пояснив головний директор департаменту.