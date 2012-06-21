Заборонити відсьогодні використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах Республіки Білорусь, — таке протокольне рішення ухвалив учора Кабінет Міністрів на своєму позачерговому засіданні.

У зв’язку із ситуацією, що склалася 23 травня 2021 року під час виконання авіакомпанією Ryanair рейсу Афіни — Вільнюс та з метою забезпечення безпеки польотів і пасажирів, Міністерству інфраструктури, Державній авіаційній службі разом із державним підприємством «Украерорух» з урахуванням рішення Кабінету Міністрів від 25 травня 2021 року було доручено встановити відповідну заборону з 00 год. 00 хв. 29 травня 2021 року, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі й транзитних перельотів для білоруських компаній стали необхідними кроками для забезпечення безпеки авіації та пасажирів. Команда Міністерства інфраструктури спільно з Міністерством закордонних справ напрацьовує оперативні рішення, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути. Розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів», — прокоментував урядове рішення міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Виконання протокольного доручення покладається на Мінінфраструктури, Державіаслужбу, ДП «Украерорух». Державіаслужба та МЗС мають в установленому порядку забезпечити відповідні заходи та інформування про зазначену заборону відповідні органи Республіки Білорусь.

Білоруські літаки не зможуть використовувати територію України як транзитну, а також здійснювати посадки в аеропортах нашої країни.

Водночас вітчизняне МЗС тримає на особливому контролі ситуацію з поверненням українських пацієнтів, що потребували трансплантації. «З 26 громадян України, які нині на операціях у Білорусі, десятеро вже на зв’язку з посольством. Це люди, які потребують нашої допомоги і звернулися до МЗС. Двом із цих десятьох ми її вже надали. Про решту 16 осіб нам відомо, однак вони поки не заявили про потребу в допомозі», — прокоментував того самого дня в ефірі одного з телеканалів ситуацію з припиненням авіаруху міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він запевнив, що жодне звернення громадян по допомогу не залишиться без відповіді.