Тристоронню угоду про реконструкцію двох гідроагрегатів для Кременчуцької ГЕС між замовником ПрАТ «Укргідроенерго» й виконавцями ПАТ «Турбоатом» і ДП «Завод «Електроважмаш» підписано під час робочої поїздки Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана до Харкова. Цей проект входить у велику програму «Реабілітація гідроелектростанцій», який реалізують в Україні з 2011 року за фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку.
Українські підприємства стали переможцями великого тендера, в якому брали участь виробники різних країн. Реалізація угоди відкриває шлях досягненню енергетичної незалежності, до якого слід залучати якомога більше вітчизняних підприємств.
Вартість реконструкції становитиме близько 1,3 мільярда гривень. Вона дасть змогу підвищити експлуатаційну надійність, продовжить термін експлуатації гідроагрегатів на 40 років, збільшить їхні потужності на 12 МВт, сприятиме екологічній безпеці, слугуватиме додатковим замовленням для суміжних машинобудівних і металургійних підприємств.
«Це надзвичайно позитивний сигнал. Хочу подякувати заводчанам, що маєте серйозні конкурентні переваги у світі», — наводить департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ реакцію глави уряду на підписання цієї угоди.