Дослідницьке судно Falkor нещодавно завершило тритижневу місію біля узбережжя Коста-Ріки, під час якої вчені зібрали дані, відкривши нові види морських істот та зробивши унікальні знімки життя на дні океану.

Falkor є океанографічним дослідницьким судном Інституту океану Шмідта. Перша місія 2019 року, очолювана Еріком Кордесом з університету Темпла, дослідила ланцюг морських гір в Тихому океані між Кокосовими островами і Коста-Рікою і зібрала зразки з ROV SuBastian.

Цього разу предметом вивчення стали глибоководні істоти, багато з яких вразили вчених своїм незвичайним зовнішнім виглядом: фіолетові морські огірки, чорні корали і покриті голками морські чорти.

Під час дослідження вчені відкрили чотири нові види коралів і шість невідомих досі тварин, повідомляється в прес-релізі.

Тварини, що живуть у цьому глибокому, загубленому світі, існують завдяки просочуванню хімічних речовин, зокрема метану, у морську воду з океанічного дна. Вчені застосували цілісний підхід до дослідження, вивчаючи зв'язки між різними видами в середовищі існування, від риб до мікробів.

Вони також вивчали вплив людини на навколишнє середовище. На дні океану завглибшки понад дві милі вчені знаходили сміття, яке викинули в океан люди. Дослідники також сподіваються зрозуміти наслідки потепління океану та деоксигенацію цих глибоководних мешканців.

Офіроїдна або крихка зірка. Фото: Інституту океану Шмідта/Ерік Кордес

Вертикально плаваючі риби. Фото: Інституту океану Шмідта/Ерік Кордес

Глибинний восьминіг. Фото: Інституту океану Шмідта/Ерік Кордес

Сміття на океанічному дні на глибині понад дві милі від поверхні. Фото: Інституту океану Шмідта/Ерік Кордес

Криноїд, своєрідна морська тварина. Фото: Інституту океану Шмідта/Ерік Кордес

Невідома науці істота. Фото: Інституту океану Шмідта/Ерік Кордес

Ксілофага, своєрідний молюск. Фото: Інституту океану Шмідта/Ерік Кордес

Морський огірок. Фото: Інституту океану Шмідта/Ерік Кордес

Чорний корал. Фото: Інституту океану Шмідта/Ерік Кордес

Креветка гліфокрингону. Фото: Інституту океану Шмідта/Ерік Кордес

Морський чорт з голками. Фото: Інституту океану Шмідта/Ерік Кордес

Октокорі. Фото: Інституту океану Шмідта/Ерік Кордес

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»