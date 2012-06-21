Дослідницьке судно Falkor нещодавно завершило тритижневу місію біля узбережжя Коста-Ріки, під час якої вчені зібрали дані, відкривши нові види морських істот та зробивши унікальні знімки життя на дні океану.
Falkor є океанографічним дослідницьким судном Інституту океану Шмідта. Перша місія 2019 року, очолювана Еріком Кордесом з університету Темпла, дослідила ланцюг морських гір в Тихому океані між Кокосовими островами і Коста-Рікою і зібрала зразки з ROV SuBastian.
Цього разу предметом вивчення стали глибоководні істоти, багато з яких вразили вчених своїм незвичайним зовнішнім виглядом: фіолетові морські огірки, чорні корали і покриті голками морські чорти.
Під час дослідження вчені відкрили чотири нові види коралів і шість невідомих досі тварин, повідомляється в прес-релізі.
Тварини, що живуть у цьому глибокому, загубленому світі, існують завдяки просочуванню хімічних речовин, зокрема метану, у морську воду з океанічного дна. Вчені застосували цілісний підхід до дослідження, вивчаючи зв'язки між різними видами в середовищі існування, від риб до мікробів.
Вони також вивчали вплив людини на навколишнє середовище. На дні океану завглибшки понад дві милі вчені знаходили сміття, яке викинули в океан люди. Дослідники також сподіваються зрозуміти наслідки потепління океану та деоксигенацію цих глибоководних мешканців.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»