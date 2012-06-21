Незважаючи на високий ступінь розвитку сучасної науки, на Землі досі немає єдиного таксономічного атласу, в який увійшли б усі живі істоти на планеті. Створення такого атласу, як впевнені біологи, позбавить плутанини, пов'язаної з повторним відкриттям видів, а також вирішить багато інших наукових проблем. І не тільки наукових.
Наприклад, єдиний атлас усіх представників життя на Землі може стати в нагоді при укладанні міжнародних угод, які стосуються природи і клімату, а також торгівлі харчовими продуктами. Про інші переваги глобального каталогу, який пропонують створити вчені, йдеться у виданні PLOS ONE.
«Може здатися, що створення списку всіх видів життя на Землі – це рутинна справа, але в реальності мова йде про надзвичайно комплексний проєкт. Нині в світі немає жодного таксономічного атласу, який вважався б загальноприйнятим. Для тварин і птахів є кілька подібних каталогів, а, наприклад, для рослин і інших груп живих істот немає жодного списку », – говорить Стівен Гарнетт, професор австралійського Університету Чарльза Дарвіна і один з авторів ініціативи.
Перш ніж складати атлас всіх живих істот на планеті, вчені з різних країн світу запропонували створити документ з основними принципами, за якими буде організовано каталог. Таких принципів, як зазначив Гарнетт, десять. Ідею підтримали такі впливові організації, як Міжнародний союз біологічних наук, а в майбутньому ініціативу повинні підтримати Міжнародний союз охорони природи і секретаріат Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, яким загрожує зникнення.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»