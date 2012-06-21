Засновник хедж-фонду Skybridge Capital Ентоні Скарамуччі (Anthony Scaramucci) допустив можливість того, що популярна криптовалюта Bitcoin замінить в майбутньому золото.

«Я зазначу, що Bitcoin все ще зростає, тому він дійсно показав дуже гарні результати в цьому році», – поділився Скарамуччі з журналістами CNBC. Експерт також додав, щонаразі ця криптовалюта все ще перебуває на ранньому етапі впровадження і може стати альтернативою золоту.

Скарамуччі впевнений в тому, що Bitcoin продовжить рости, на що натякає його покупка криптовалюти на суму майже 500 мільйонів доларів.

Аналітики Skybridge Capital підрахували, що до 2025 року кількість власників Bitcoin виросте з 125 мільйонів до 1 мільярда. У той же час, фахівець зазначив, що і через кілька років Bitcoin буде таким же ліквідним.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»