Створення прозорих і рівних правил діяльності, захист вітчизняного виробника, підтримка й розширення експортних можливостей — така нагальна потреба бізнесу. «Наша мета — через розгляд точкових питань вийти на системні рішення для виконання «Національної економічної стратегії-2030». Вона містить амбітні цілі зі щорічного збільшення ВВП на 1% і створення по 350 тисяч нових робочих місць. Для бізнесу є два напрями: долучитися до реалізації матриці економічного зростання через тісну взаємодію з регіональними владами й розвиток виробництв, інвестування в Україні. Тож маємо створити умови, щоб бізнес долучився до системного зростання інвестицій в регіонах», — окреслив мету уряду перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко перед представниками Спілки українських підприємців.

Бізнес виступає за впровадження прозорих і рівних правил гри та спрощення діяльності, повідомляє пресслужба Мінекономіки. Виконавчий директор СУП Катерина Глазкова висловила сподівання, що держава й цього разу підтримає підприємців під час жорсткого карантину й зупинки діяльності бізнесу.