США разом з партнерами по НАТО та країнами «Великої сімки» працюють над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє Укрінформ.

«Ми говорили (з Президентом Зеленським - ред.) про ті загрози для України, які спостерігаються з боку Росії. Ми стежимо за цими подіями дуже ретельно… Ми бачимо, що на кордоні з Україною зараз є концентрація російських військ, найбільша з 2014 року. Пане Президент, ми підтримуємо вас, і наші партнери і союзники також підтримують вас… Ми разом з партнерами працюємо над тим, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії», - сказав Блінкен.

Він додав, що хоча деякі військові сили РФ були відведені від кордону з Україною, однак, частина їх залишилася, і США продовжують уважно за цим стежити.

За словами Блінкена, питання протидії російській агресії обговорювалося на нещодавньому засіданні НАТО та на зустрічі країн «Великої сімки».

«Ми активно розглядаємо можливість підвищення співпраці та допомоги Україні щодо безпеки», - запевнив держсекретар США.