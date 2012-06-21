Агентство Bloomberg склало рейтинг країн за рівнем безпеки в період пандемії коронавірусної інфекції. Про це стало відомо у вівторок, 27 квітня.

Як заявляють автори дослідження, в боротьбі з COVID-19 найкраще допомагає тактика впровадження вакцин від інфекції і сувора програма карантину. Рейтинг складається з 53-х країн, розрахунки базуються на даних про загальну кількість хворих, показниках смертності, кількості протестованих людей і інформація про темпи вакцинації.

Так, на останньому місці в списку виявилася Бразилія – всього 39,1 бала. Її випереджає Польща (40,6), Аргентина (41,4) і Колумбія (41,5).

Лідером виявився Сінгапур, який в минулому році перебував на другому місці. Таким чином, країні вдалося обійти Нову Зеландію, відзначає Bloomberg. Сінгапур знаходиться на першому місці з 79,7 бала, тоді як у Новій Зеландії – 79,6. Також в п'ятірці лідерів виявилися Австралія (76,2), Ізраїль (74,9) і Тайвань (74,7).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»