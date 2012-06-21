З лідерами профспілок і працівниками вуглевидобувних підприємств, які вимагали погашення боргів із заробітної плати, зустрівся міністр енергетики Герман Галущенко. «Є нагальні питання, які треба було вирішувати терміново, безумовно, це питання заробітної плати. Те, що обіцяв, я зробив. Питання щодо заборгованості поточного року буде закрито, — запевнив урядовець. — Я не хочу, щоб міністерство існувало окремо від галузі. Я хочу, щоб воно було майданчиком для обговорення всіх проблем галузі, а не лише коли виникають нагальні питання. Ми завжди відкриті до діалогу та обговорення концепцій трансформації. Міністерство на вашому боці. Але для цього нам необхідно напрацювати механізми постійного нормального спілкування».

Представників шахтарських профспілок запросили до міністерства для обговорення проблем галузі.

Минулого тижня, нагадує пресслужба Міненерго, на рахунки вуглевидобувних підприємств було перераховано 237,3 мільйона гривень. А цього тижня мають надійти ще 836,5 мільйона на виплату заборгованості із зарплати за нинішній рік.