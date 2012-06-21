Майбутнє демократії опинилося під загрозою через пандемію COVID-19, оскільки навіть демократично обрані уряди наділили себе надзвичайними повноваженнями, які обмежують права людини. «Роль парламентів відійшла на задній план, журналістів заарештовують і переслідують, нацменшини перетворилися на цапа-відбувайла, а найуразливіші верстви населення стикнулися з новими труднощами, оскільки економічні проблеми, які виникли у світі, руйнують основи суспільства», — йдеться в листі, підготовленому аналітичним центром IDEA, який знаходиться у Стокгольмі.
У листі, підписаному відомими громадськими діячами, серед яких колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт, лауреат Нобелівської премії миру Хосе Рамоса-Орта та голлівудський актор Річард Гір, також зазначається, що репресивні заходи не допоможуть контролювати вірус. «Навпаки, ці напади на свободу, прозорість і демократію послаблять здатність суспільства швидко та ефективно реагувати на кризу через дії уряду та громадських організацій», — йдеться у листі.
Щоб довести свою думку, автори вивели зв’язок між Китаєм як місцем, де пандемія бере свій початок, і недемократичною системою управління в цій країні, «де придушують вільний потік інформації і де уряд карав тих, хто застерігав про небезпеку вірусу».
Демократія — найкраща система навіть тоді, коли суспільство стикається з «кризою масштабів та складності COVID-19», оскільки необхідні інструменти боротьби із захворюваннями, такі як, наприклад, вільний доступ до інформації, — то ключові елементи демократії. За словами авторів, криза, спричинена пандемією коронавірусу, є і «грізним глобальним викликом», і «тривожним дзвоником». Це означає, що люди, яким небайдужа доля демократії, мають «зібрати всю свою волю і солідарність для її захисту».
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»