У закарпатському Мукачеві 7 липня відбувся Форум адвокатів«До європейської правової системи без корупції, контрабанди та посадових зловживань», у якому взяли участь представники цієї професії з різних куточків України. Його організували Рада адвокатів Закарпатської області та регіональна Асоціація захисту прав правників.

Відкриваючи зібрання, голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазекош привітав учасників і гостей, серед яких — народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Микола Тищенко та народний депутат України Михайло Лаба.

Голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазекош презентував створений на Закарпатті Гімн адвокатів. За словами організаторів, музична емблема представників цієї професійної спільноти вперше в Україні прозвучала саме на відкритті їхнього форуму. Гімн, який транслювали разом із відео на великому екрані, виконує Юрій Годо (Лук’яненко) –– оперний співак, двічі володар престижної міжнародної музичної премії «Billboard», нагороджений відзнакою «Золотий голос» в Іспанії. Виконавець є автором музики, а текст написала Олена Черненко.

Виступаючи на форумі, народний депутат Микола Тищенко запевнив присутніх, що президентська команда і надалі продовжуватиме реформи у правовій сфері держави та розроблятиме законодавчі акти, спрямовані на подолання корупційних явищ, контрабанди тощо. Парламентарій Михайло Лаба заявив про активну позицію групи депутатів, які у Верховній Раді представляють Закарпаття, в обстоюванні інтересів регіону, та повідомив про кроки, що здійснюють для вдосконалення законодавства в правовій сфері.

Учасники Форуму предметно обговорювали здійснювані в правовій системі України реформи. Про потребу законодавчих змін у ній висловився найстаріший на Закарпатті представник адвокатської спільноти, член обласної Ради адвокатів Василь Кошеля. Про необхідність боротися з корупціонерами, вжиття більш рішучих заходів у цьому напрямі заявив перший заступник голови Київської колегії адвокатів Анатолій Кудін. Свої думки з означених питань висловили заступник голови правління Мукачівської міськрайонної ради підприємців Роберт Іванчо, член Ради адвокатів Закарпатської області, голова антикорупційної платформи Михайло Беран.

Резолюцію форуму, в якій відображено основні тези виступів учасників, зачитав член Ради адвокатів Закарпатської області Микола Буташ. Важливий документ усі учасники форуму підтримали одноголосно.