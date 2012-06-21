Під час нересту риби, який почнеться у квітні, всі великі водойми та нерестовища Полтавщини контролюватимуть з висоти пташиного польоту, тобто з кабіни літака. Передовсім такий маневрений літачок знадобиться водній поліції Кременчука. За словами її керівника Олега Стешенка, це дасть змогу бачити ситуацію на воді, рибалок-порушників, а також оперативно прийти на допомогу громадянам, які потрапили в біду.
Згідно з Державним реєстром цивільних повітряних суден, літак належить польській компанії, яка спеціалізується на повітряних доставках та експедиторстві.