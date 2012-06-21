Уперше твір українського автора звучав в одній з трьох найбільших у світі оперних театрів — в опері Дубая. І ось тут уперше на неї зійшли українці. На суд вимогливої публіки представники нашої держави винесли рок-оперу «Орфей і Еврідіка назавжди» композитора Михайла Брянського, який виконав і головну роль. Голос співака зачарував поціновувачів прекрасного. Його унікальний тенор-альтіно (у чоловіків буває вкрай рідко) характеризується високим звучанням і тембром схожим до жіночого.
Проект «Орфей і Еврідіка назавжди» не має аналогів. Робота над ним триває вісім років, але остаточного вигляду він набув два роки тому під керівництвом продюсера Олени Брунської. Концертні виконання відбулися в Одеському національному академічному театрі та балету, Національному театрі опери та балету України ім. Т.Г. Шевченка, Палаці мистецтв «Україна».
Михайло Брунський, відомий в Україні музикант, перебуваючи в пошуках себе як артиста, зустрів кохання. Надихнувшись світлими почуттями, володар унікального голосу знайшов себе і в творчості. На думку автора і композитора спектаклю, саме кохання допомагає пройти всі випробування долі, тому нагадувати глядачеві про це потрібно постійно.
Незвичне поєднання звуку й новаторський підхід у подачі класичного твору, інноваційність шоу, де кожен (у виставі понад 100 учасників) грає власну роль.
Електро-рок-опера «Орфей і Еврідіка назавжди» — володар двох рекордів Національного реєстру рекордів України: за створення першої в Україні електро-рок-опери та використання найбільшої кількості музичних інструментів. Авторів вистави надихає й успіх в опері Дубая, де їх публіка зустрічала оваціями.
для «Урядового кур’єра»