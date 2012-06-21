Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Використання медичних масок допомагає зменшити кількість видихуваних частинок коронавірусу в тисячу разів. До такого висновку прийшли медики з Бразилії під керівництвом Марко Хорти з Інституту Освальдо Круза, які займалися науковим експериментом протягом декількох місяців, повідомляє портал medRxiv.

«Суперечки про те, чи можуть маски зупинити передачу коронавірусу, тривають вже багато місяців. Однак ніхто чомусь не перевіряв їх ефективність на реальних пацієнтах. Наш експеримент показав, що маски зменшують кількість частинок SARS-CoV-2, які видихають хворі, приблизно на три порядки», – відзначили дослідники.

В експерименті брали участь 45 осіб, частина з яких була інфікована коронавірусною інфекцією. Вчені в спеціальній лабораторії брали мазки з зовнішньої і внутрішньої поверхні масок.

Аналіз показав, що на зовнішній поверхні маски слідів РНК коронавірусу практично не було навіть у тих випадках, коли пацієнт страждав від явної форми COVID-19. Також захисний засіб зменшувало кількість частинок коронавірусу в повітрі, що видихається приблизно в тисячу разів.

Таким чином, за даними вчених, маски значно уповільнюють поширення коронавірусу і відіграють важливу роль у стримуванні пандемії.