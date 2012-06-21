Британська Рада розпочала рік святкувань 25-ї річниці своєї роботи в Україні по-мистецьки — виставкою робіт Грейсона Перрі «Марнославство дрібних відмінностей». Відвідувачі платформи культурних ініціатив ІЗОЛЯЦІЯ мають змогу переконатися в тому, що передовсім відмінності панують у менталітетах народів наших країн. Шість гобеленів переможця премії Тернера — його у Великобританії вважають чи не найяскравішим своїм художником — змушуватимуть поринути в найглибші закутки підсвідомості кожного з відвідувачів експозиції до 22 березня.
Автор досліджує смаки та соціальні класи у своїй країні. Без пояснень тут не обійтися. Саме тому кожна з картин з бавовни, акрилу, поліестеру та шовкового гобелена розміром 200 на 400 сантиметрів має тематичний підпис-резюме. Загалом роботи у формі чи то коміксу, чи то карикатури розповідають про життя вигаданого персонажа Тіма Рейквелла. Для українців тут найцікавіші деталі, які стосуються побуту Великої Британії: дизайну інтер’єрів, тамтешньої кухні, політичних протестів, розваг селебрітіз.
Ось лише один із прикладів: «Цькування вищого класу». Тіму Рейквеллу та його дружині за сорок. Їхні діти виросли. Вони прогулюються поряд зі своїм маєтком у Котсуолдзі, наче містер і місіс Ендрюс (представники земельної аристократії з портрета Томаса Гейнсборо 1750 року). Це новоспечені мільйонери, яким не судилося стати представниками справжнього вищого класу. На полотні у променях призахідного сонця вони спостерігають за тим, як старого оленя-аристократа у подертому твідовому костюмі зацьковують пси податків, соціальних змін, експлуатаційного обслуговування та рахунків за тепло. Порода землевласників вимирає, а в героя Тіма власні проблеми. Він прогнівив заможністю протестний рух «на кшталт Оссиру». Учасники встановили намети перед будинком нашого головного героя. Силует протестувальника — поміж рогами оленя.
Ось така невибаглива думка. Ось такий глибинно-психологічно-філософський задум.
За будь-яких обставин ця експозиція корисна. Вона триває під показ документальної стрічки «Питання смаку із Грейсоном Перрі», а щосуботи — під лекції про творчість художника про моду й смаки суспільних класів Великої Британії, творчість молодих тамтешніх художників та початок золотого століття англійського живопису.
Директор Британської ради в Україні Саймон Вільямс відкривав перший захід мистецької програми словами: «Усі ці 25 років ми виокремлюємо краще з британської культури і сприяємо налагодженню зв’язків між митцями обох країн». А директор мистецької програми Британської ради в Україні Пабло Росселло наголосив, що цей складний та захопливий виставковий проект поєднує документальне кіно, дослідження, текстиль та історію культури у візуальний документ про сучасне британське суспільство.