Відкриваючи вчора чергове урядове засідання, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що питання оборони найбільш пріоритетне у спільній роботі. Він повідомив, що 30 квітня Кабінет Міністрів спрямував додаткові 15,5 мільярда гривень на закупівлю дронів.

«Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями. За надані кошти 300 тисяч дронів буде поставлено нашим Силам безпеки і оборони», — зауважив очільник уряду і додав, що це додатковий ресурс до вже наданих цього року 43,3 мільярда гривень на безпілотники.

Прем’єр-міністр нагадав, що вже рік працює кластер оборонних технологій Brave1. Зареєстровано понад 1,6 тисячі розробок за 12 напрямами.

«Серед них безпілотники, РЕБ, роботизовані комплекси, застосування штучного інтелекту. Держава допомагає найперспективнішим розробникам втілити в життя їхні проєкти. Ми надали 186 грантів на понад 120 мільйонів гривень для дослідницько-конструкторських робіт та масштабування виробництва», — сказав очільник уряду.

За словами Дениса Шмигаля, на цей рік є амбітні, але цілком реалістичні плани. У держбюджеті уряд передбачив 1,5 мільярда гривень на гранти для розробників defense tech рішень.

Фортифікації будують

Далі у вступному слові Прем’єр нагадав, що нещодавно під час поїздки на Волинь урядовці проінспектували перебіг зведення фортифікаційних споруд у регіоні. За ці роботи відповідає обласна адміністрація, і нині будівництво відбувається в межах графіка.

«Фортифікації будують уздовж північного кордону та на лінії фронту, на найбільш гарячих напрямках: Харківщина, Донеччина, Запорізька область, інші регіони України. Роботи тривають 24/7. Залучаємо цивільних підрядників, щоб облаштувати всі три лінії захисту», — запевнив Денис Шмигаль, зазначивши, що 2024 року уряд передбачив для цього майже 38 мільярдів гривень.

Ще одне питання національної безпеки — ситуація в енергетиці. І під час робочої поїздки у Львівську та Волинську області Прем’єр разом з командою перевірив перебіг будівництва другого рівня захисту на енергетичних підстанціях.

«Розуміємо, що росія й далі битиме по наших енергооб’єктах. Тому важливо їх посилити пасивним захистом і одночасно залучити від партнерів якнайбільше засобів ППО», — сказав Денис Шмигаль. Він подякував усім державам, організаціям та інституціям, які допомагають нам і надалі бути енергетично стійкими.

Кордон фактично розблоковано

Ще один виклик, за словами Прем’єра, — логістика.

«Українсько-польський кордон фактично розблоковано. План порозуміння, який представив наш уряд, дав результат. Сподіваємося, ми перегорнули цю сторінку у відносинах з Польщею, і далі вони будуватимуться на прагматичній взаємовигідній основі», — висловив сподівання Денис Шмигаль. Він подякував польському урядові та особисто Прем’єр-міністрові Дональду Туску за зусилля в цьому напрямі.

Під час засідання Кабміну Прем’єр зазначив, що уряд продовжує розвивати транскордонну логістику. Зокрема, сканери для залізничних пунктів пропуску буде встановлено на Волинській та Львівській митницях. Вони допоможуть швидко та якісно оглядати вантажі і пришвидшать рух залізничних вантажів в обидва боки.

«Важливе рішення для розвитку нашої транскордонної логістики — затверджуємо порядок використання коштів на закупівлю сканерів для залізничних пунктів пропуску. На це в держбюджеті передбачено понад 662 мільйони гривень», — уточнив Денис Шмигаль.

Уряд ухвалив рішення, яке матиме вагоме значення для відновлення. Кабінет Міністрів дозволив ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту.

«Це активізує сертифікацію операторів протимінної діяльності. Нині їх близько 35. Очікуємо, що буде набагато більше. Формуємо ринкове середовище щодо гуманітарного розмінування. Максимально залучаємо приватний сектор, щоб якомога швидше очистити Україну від мінного сміття», — наголосив Денис Шмигаль.

Соціальні зобов’язання виконують

Наступний пріоритет — виконання державою соціальних зобов’язань перед громадянами. Залучення макрофінансової допомоги від Євросоюзу, США та інших держав дало змогу вчасно в повному обсязі виплачувати допомоги, реалізувати інші соціальні проєкти.

За словами Прем’єра, у квітні держава виплатила 60,5 мільярда гривень пенсій і 5,3 мільярда гривень житлових субсидій. Також уряд дав старт важливій соціальній ініціативі щодо безкоштовного зубопротезування військових і ветеранів. Таку послугу вже надають 45 медзакладів. Їх перелік розширюватиметься.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ