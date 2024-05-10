Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України та нагородив воїнів відзнаками «Хрест бойових заслуг».

Глава держави розпочав виступ на церемонії з інформації про нічний масований удар. Держава-агресор рф випустила по цивільних об’єктах України майже 60 ракет і понад 20 «шахедів».

«Саме життя було мішенню цієї ночі — так само, як і протягом сотень інших подібних ночей і днів цієї війни. Для всіх у світі, хто справді бачить реальність і має сміливість не заплющувати очі, очевидно, що російська держава воює не лише проти нашої, української незалежності, не лише проти нашої держави, а проти взагалі всього, що дає життя державі й народу», — сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що російський нацизм не зможе подолати рішучості, хоробрості й принциповості тих, хто протистоїть злу, зупиняє руйнування та рятує людей від знищення.

«Хай ніколи з людської пам’яті не зникають ті, чия сміливість, чия сила зберігають життя на землі. Хай панують співпраця й право, які забезпечують нормальне, мирне співжиття між народами. І хай буде незмінно світлою та вічною пам’ять кожного й кожної, хто боровся заради життя й віддав найдорожче — своє життя, аби зло на землі не панувало», — наголосив глава держави.

Пам’ять загиблих захисників і захисниць України вшанували хвилиною мовчання.

Президент вручив рідним загиблих Героїв ордени «Золота Зірка». Звання Героя України посмертно удостоєні:

солдат Василь Гукало. Брав участь у зачищенні села Благодатного, відновленні позицій у Серебрянському лісництві та обороні Кремінної, відбивав атаки ворога в Бахмуті. Знищив 16 російських окупантів та організував евакуацію поранених через річку Бахмутку під артилерійським обстрілом. Василь Гукало загинув торік 21 квітня, коли виконував бойове завдання з організації нових підходів;

солдат Тарас Довгун. Торік у січні впродовж кількох днів вів безперервний бій з російськими окупантами. Особисто знищив понад 15 загарбників. Попри осколкові поранення ніг надав допомогу собі та побратимові і продовжував бій. Під час евакуації військових до безпечнішого місця ворог здійснив масований мінометний обстріл. Тарас Довгун зазнав не сумісних із життям поранень;

лейтенант Андрій Жованик. Пройшов з боями понад тисячу кілометрів. Брав участь у визволенні Київщини, Чернігівщини, Харківщини та Донеччини. Керував спецоперацією з визволення Чорнобиля. Його підрозділ знищив понад 30 одиниць техніки. 2 серпня 2022 року на околицях Соледара у складі групи операторів БпЛА він натрапив на ворожу ДРГ. Під час бою одного з бійців було поранено. Андрій Жованик намагався занести його в укриття й сам зазнав не сумісного із життям поранення;

молодший сержант Андрій Коцик. У складі штурмової групи знищив чотири ворожі БМП і 20 піхотинців. Урятував життя п’ятьом пораненим побратимам. Сам зазнав вогнепального поранення, але попри це знищив чотирьох російських окупантів і не допустив прориву українських позицій. Андрій Коцик загинув торік 4 лютого під час щільного ворожогоартилерійського обстрілу позиції, яку захопила його група;

старший лейтенант Володимир Лободюк. Керував мінометним взводом під час оборони Оріхова на Запоріжжі та наступу на херсонському напрямку. Завдяки вогню мінометної батареї вдалося прорвати передній край оборони російських окупантів у населених пунктах Херсонщини. У бою зі штурмовою групою ворога 16 грудня 2022 року особисто знищив трьох російських окупантів, але зазнав смертельного вогнепального поранення;

капітан Владислав Лонський. Підрозділ під його командуванням зірвав форсування російськими окупантами річки Сіверський Донець, знищив три танки, дві БМП, форсував річку Оскіл і закріпився на лівому березі. Владислав Лонський загинув 19 вересня 2022 року під час потужного танкового обстрілу позицій;

солдат Артур Пашкуляк. Брав участь в обороні Києва та Бахмута. Завдяки його діям вдалося знищити майже три бойові групи «вагнерівців» і зірвати спробу прориву роти бойовиків. Під час бою особисто з РПГ уразив БТР-82 з піхотою й особовим складом. Артур Пашкуляк загинув торік 2 квітня, відбиваючи безперервні штурми російських окупантів;

лейтенант Тарас Чайка. У листопаді 2022 року під час виконання бойового завдання за кермом автомобіля потрапив під щільний мінометний обстріл і зазнав осколкового поранення. Попри це Тарас Чайка зміг вивезти транспорт з екіпажем з району активного вогневого бою і завдяки цьому врятував життя пораненим, однак сам загинув;

солдат Юрій Шевченко. Під щільним вогнем ствольної артилерії та мінометів організував евакуацію двох тяжкопоранених воїнів. Після цього разом з іншими бійцями відбив чотири атаки понад 40 російських загарбників. Після загибелі всіх захисників залишився на позиції один і відбив іще одну атаку, знищивши сімох окупантів. Юрій Шевченко дав змогу підійти резервам батальйону, але сам загинув у цьому бою.

Восьмеро українських захисників отримали відзнаки «Хрест бойових заслуг»:

капітан медичної служби Катерина Безродня. Очолила евакуаційну групу, яка пройшла пішки 5 кілометрів під вогневим контролем ворога, і надала допомогу важкопораненому військовому. Під щільним мінометним обстрілом надавала допомогу пораненим бійцям;

молодший сержант Микола Ворошилов. Під час стрілецького бою зазнав поранення, коли надавав допомогу пораненим побратимам. Завдяки Миколі Ворошилову вдалося обстояти бойову позицію, зберегти життя військовим і оборонну лінію батальйону;

майор Андрій-Василь Дзюба. 24 січня цього року попри масовані артилерійські обстріли очолив бронегрупу і виїхав на передній край. Під час відбиття штурму особисто знищив вісьмох російських загарбників і ще двох поранив;

майор Василь Логуш. Під час штурмових дій російських окупантів на Донеччині організував оборону та корегував артилерію — окупанти зазнали втрат і відступили. Підрозділи під його керівництвом відбили три ворожі позиції;

підполковник Богдан Михайлів. Артилерійська батарея під його командуванням знищила шість автомобілів КамАЗ та боєкомплекти, БТР з укладкою боєприпасів та понад 27 російських загарбників, пошкодила чотири гармати;

капітан Ігор Сєрапіонов. Брав участь в ООС. Із початком повномасштабного вторгнення командував операцією із зачищенням кількох населених пунктів на Донеччині й організував успішні наступи поблизу Вугледара та Зайцевого;

майор Владислав Сломінський. Під його командуванням вогневі підрозділи батареї впродовж січня цього року тричі уразили вогневі позиції, броньовану техніку, пункти запуску FPV-дронів та живу силу ворога поблизу села Новомихайлівка на Донеччині. Це змусило російських окупантів припиняти штурмові дії.

Джерело: Офіс Президента