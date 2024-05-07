Хмельниччина цього року отримає щонайменше 1,45 мільярда гривень у межах платформи «Зроблено в Україні»

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Хмельницький узяв участь у презентації економічної платформи «Зроблено в Україні».

«Для мене дуже важливе створення нашої платформи Made in Ukraine для того, щоб знати в обличчя вітчизняних виробників. Особливо тих, хто працює з початку війни, хто повернувся додому, дає робочі місця та силу нашому бюджету, який потім повністю йде на наших воїнів. Без пафосу так воно і є: ви та ваш регіон максимально допомагаєте», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив на важливості забезпечення стабільної роботи енергосистеми області та захисту цивільного населення від ракетних атак.

«Для нас важливо, щоб люди жили, мали роботу, школи працювали, щоб були бомбосховища, щоб збивали ракети і дрони», — підкреслив він.

Спілкування підвищує результативність

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що регулярні зустрічі в регіонах з бізнесом — важлива складова політики «Зроблено в Україні». Завдяки їм вдається долати точкові проблеми бізнесу і виклики для цілих галузей.

«Візьмімо за приклад Харківщину: область потерпає від російських обстрілів. Щоб підтримати її, майже одразу після спільної з урядовцями наради місцевій владі дозволили звільнити бізнес від регіональних податків, а ми ці кошти компенсуємо. Згодом зробили знижку 30% на залізничні перевезення для аграріїв регіону, вдвічі розширили мікрогранти. І такі приклади є в різних областях», — додала Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що цього року в межах платформи «Зроблено в Україні» для Хмельниччини передбачили щонайменше 1,45 мільярда гривень. Утім, ця сума не остаточна: що активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми допомоги, то більше коштів зможуть отримати.

Прикордонники розширюють навички

Під час робочої поїздки Президент Володимир Зеленський відвідав Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Глава держави ознайомився зі змінами в роботі закладу після початку повномасштабного російського вторгнення. Ректор генерал-майор Олександр Луцький підкреслив, що академія посилила військову підготовку.

У розмові з ліцеїстами, курсантами та викладачами закладу Володимир Зеленський зазначив, що у зв’язку з війною функції ДПСУ істотно розширилися. Прикордонники не лише захищають українські рубежі, а й опановують різні види техніки та виконують бойові завдання на передовій. Зокрема, оператори дронів показали ефективний результат на фронті.

«Прикордонники проявили себе на найвищому рівні. Вони виконували всі бойові завдання абсолютно сміливо та професійно. Прикордонна служба розширює свої навички через війну. Безумовно, коли закінчиться війна, всі ці навички нікуди не подінуться. І така кількість операторів систем РЕБ і дронів, усі ці спеціалісти повинні залишитися й займатися сучасним кордоном України вже в мирний час», — сказав Президент.

Володимир Зеленський також оглянув техніку, яку використовують українські прикордонники. Це броньовані машини, РСЗВ, артилерія, дрони, засоби РЕБ.

З початку війни на базі академії створили дев’ять зведених загонів, які виконували бойові завдання поблизу Києва, Гостомеля, Бучі, Мощуна, а також на східному кордоні нашої країни.

За проявлені мужність та героїзм 234 військовослужбовців академії було відзначено державними нагородами, десять випускників отримали звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка», із них семеро — посмертно.

Глава держави зустрівся із прикордонниками та вручив їм нагороди.

Володимир Зеленський привітав їх із Днем Державної прикордонної служби, який Україна відзначала цього тижня, і подякував за захист рубежів і силу, виявлену в боях з російськими окупантами.

«Дякую кожному підрозділу, кожному солдатові та командирові Державної прикордонної служби України за те, що ви справді міцна опора для нашої держави. Саме так має залишатись і надалі: ми всі очікуємо від вас точно не меншої фаховості й не меншої здатності примножувати український досвід стійкості й перемог у боях з окупантом», — наголосив Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників і захисниць України. Глава держави вручив ордени «Золота Зірка» із присвоєнням звання Героя України двом військовослужбовцям: підполковнику Дмитрові Олексюку і майстер-сержантові Олегові Пришневському. Також двоє прикордонників отримали відзнаки Президента «Хрест бойових заслуг». Це полковник Андрій Біжик і штаб-сержант Дмитро Швець. Ще шістьом військовослужбовцям Президент вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та дев’ятьом — ордени «За мужність» ІІІ ступеня.

Відзнаку «За мужність та відвагу» отримали три підрозділи: 15 мобільний прикордонний загін, 7 прикордонний Карпатський загін та Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Джерело: Офіс Президента

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