Кабінет Міністрів під час засідання 10 травня ухвалив рішення про надання 7 мільярдів 168 мільйонів гривень на відбудову української енергосистеми. Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, за ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС.

«Вдячні групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проєкту», — зазначив він.

Альтернативні джерела і заходи впливу

Також Кабінет Міністрів передбачив додаткові 189,5 мільйона гривень для того, щоб продовжити відновлення багатоквартирних будинків на Київщині.

«Торік уряд спрямував на ці потреби 639 мільйонів гривень. Нині важливо швидко та якісно завершити всі проєкти, щоб люди могли повернутися до своїх осель», — зазначив очільник уряду.

Він нагадав, що у країні на постійній основі працює штаб із підготовки до наступного опалювального сезону.

«Велику ставку робимо на децентралізацію енергосистеми. Фонд енергоефективності започаткував програму «ГрінДІМ». ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 мільйона гривень за встановлення сонячних електростанцій та до 2 мільйонів — за встановлення теплових насосів для опалення», — зауважив очільник уряду.

Прем’єр додав, що НКРЕКП ухвалила відповідне рішення про те, що нові генеруючі установки приєднуватимуться до електричних мереж за спрощеною процедурою та без сплати ставки за приєднання.

«Розраховуємо, що протягом наступного півріччя зможемо істотно децентралізувати нашу енергосистему», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що ситуація в енергетиці нині одна з найскладніших. Ремонти мережі та генерації тривають 24/7.

Як зауважив глава уряду, у квітні Україна була змушена імпортувати електроенергії на третину більше, ніж у березні. За його словами, Укренерго постійно залучає допомогу від наших сусідів. Денис Шмигаль укотре закликав населення до економії електроенергії, особливо у вечірній час.

Банки залучать кошти для бізнесу

10 травня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дасть змогу залучити двом українським банкам до 30 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ці кошти далі буде спрямовано на підтримку українського малого та середнього бізнесу шляхом поліпшення умов пільгового кредитування», — зазначив очільник уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна цінує підтримку європейських партнерів у всіх царинах. Бюджетна підтримка ЄС від початку цього року вже становить 6,5 мільярда доларів. Денис Шмигаль зауважив, що понад 800 днів з моменту повномасштабного вторгнення Україна б’ється не лише за свою незалежність, а й за свій європейський вибір та європейське майбутнє.

«У День Європи ми згадували, яку високу ціну платимо за своє бажання жити вільно, жити по-європейськи. Щодня боремося за Європу. Щодня наближаємося до членства в ЄС», — наголосив Прем’єр-міністр і висловив сподівання, що вже у червні цього року розпочнуться офіційні переговори про вступ України в Євросоюз.

За словами Дениса Шмигаля, роботи ще дуже багато на всіх напрямах, але досягнення відчутні. Зокрема, посли країн-членів ЄС підтримали План для Ukraine Facility. Вони погодились із позитивною оцінкою Європейської комісії щодо плану реформ, який надав наш уряд. Також Україна очікує на остаточне затвердження економічного безвізу від Ради ЄС. Ця угода має набути чинності у червні цього року і продовжить безмитну та безквотну торгівлю з Європейським Союзом ще на рік.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ