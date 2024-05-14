57 тисяч українців відбудувалися чи купили нове житло за рік її роботи

Понад 57 тисяч українців отримали кошти на ремонт житла або купівлю нового замість зруйнованого через бойові дії завдяки програмі «єВідновлення». Загальна сума виплат нині становить понад 11 мільярдів гривень.

«єВідновлення» — один з найскладніших сервісів в історії цифрової держави. Подібних послуг немає в жодній із країн, тож наш досвід унікальний. Сервіс дуже простий для користувача, але водночас на беку відбуваються десятки процесів: підтягуються дані з Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна, перевіряються дані в інших реєстрах, працюють комісії на місцях тощо. Нам вдалося створити зручний і доступний українцям сервіс, який завдяки цифровим інструментам забезпечує максимальну прозорість процесів та мінімізує будь­які корупційні ризики», — зазначив віцепрем’єр­-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Програма запрацювала у травні 2023 року з послуги отримання грошової допомоги на ремонт до 200 тисяч гривень. Нині також можна одержати кошти на відновлення житла до 500 тисяч гривень або сертифікат на купівлю нового, якщо неможливо відбудуватися.

Завдяки «єВідновленню» 54,5 тисячі громадян отримали виплати для відбудови пошкодженого житла на загальну суму понад 5,8 мільярда гривень, 2,8 тисячі українців придбали нові домівки за житлові сертифікати, які отримали як компенсацію за знищене житло. Найбільше заяв про отримання допомоги надійшло з Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської, Херсонської та Чернігівської областей.

Крім відновлення житла, програма підтримує локальні бізнеси, оскільки отримані кошти в межах «єВідновлення» можна використовувати лише в будівельних магазинах та підрядників, зареєстрованих через портал «Дія».

«єВідновлення» показує, як цифрові інструменти стають рушійним механізмом у відбудові України.

Послугу розробило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» і Світового банку.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації