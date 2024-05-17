Урядова делегація розпочала робочий візит у країни Латинської Америки з переговорів у Буенос­-Айресі

Зокрема, відбулися зустрічі з віцепрезидентом Аргентини Вікторією Вільярруель, міністром закордонних справ, міжнародної торгівлі та віросповідань Діаною Мондіно, міністром безпеки Патрісією Булріч, міністром економіки Луїсом Капуто, міністром оборони Луїсом Петрі.

До складу української делегації увійшли перший віцепрем’єр­-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, представник уповноваженого з рівних прав і свобод прав національних меншин політичних та релігійних поглядів Михайло Спасов.

«Ця робоча поїздка — продовження діалогу, який розпочав Президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. На порядку денному — перший Глобальний саміт миру, який ініціював Володимир Зеленський, посилення бізнес­зв’язків, поглиблення співпраці в оборонній галузі, підтримка української енергетичної системи на тлі системних обстрілів росією наших енергетичних потужностей», — зазначила Юлія Свириденко за підсумками візиту в Аргентину.

Україна запросила лідерів Аргентини долучитися до першого Глобального саміту миру.

«Обговорили з керівництвом країни формат участі у Глобальному саміті миру. Успіх саміту та глобальна присутність країн Латинської Америки стануть чітким сигналом, що світ не підтримує війну, яку розпочала терористична росія. Запросили Аргентину стати співкерівниками робочої групи щодо одного з пунктів формули миру», — уточнила Юлія Свириденко.

Також, за її словами, є зацікавлення України й Аргентини у поглибленні ділової співпраці. Зокрема, відбулася зустріч співголів Спільної українсько­аргентинської міжурядової комісії з торговельно­економічного співробітництва, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна та першого заступника з міжнародних економічних відносин МЗС Аргентини Марсело Сіма. Під час неї сторони домовилися провести в жовтні 2024­-го засідання міжурядової комісії. Востаннє воно відбувалося 18 років тому. Крім того, розглядають можливість проведення українсько­аргентинського бізнес­форуму.

Представники Міністерства економіки зустрілися з Аргентинською палатою торгівлі та послуг (САС) й Аргентинсько­українською палатою торгівлі і промислу (CAUCI).

«Запросили бізнес долучитися до Ukraine Recovery Conference у Берліні. Знаємо, що вже є зацікавлення компаній із фармацевтичного, агросекторів, переробної промисловості, які хочуть поглиблювати співпрацю з Україною. Сприяти цьому може й угода про вільну торгівлю з Аргентиною, над якою працюємо. Співпраця з Аргентиною виходить на якісно новий рівень. Ця країна — лідер стратегічно важливого для нас регіону Латинської Америки, тому посилення присутності України в порядку денному — внесок у розвиток бізнес­зв’язків і безпекових проєктів», — підсумувала Юлія Свириденко.

Перший віцепрем’єр­-міністр додала, що Аргентина активно допомагає Україні. Уже надано 16 пакетів гуманітарної допомоги на 600 тисяч доларів. Надають підтримку українцям, які проживають в Аргентині. Нині у країні майже пів мільйона українців.

Джерело: Міністерство економіки