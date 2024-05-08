Уряд скасував обмеження розрахунків за імпорт товарів і послуг Кабінет Міністрів на засіданні

7 травня ухвалив важливе рішення для поліпшення бізнес-клімату в Україні. Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, було скасовано постанову Кабінету Міністрів №153, що обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг.

«Це дуже важливо для бізнесу. Така лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців: виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проєкти та нові робочі місця в Україні», — зазначив Прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, це урядове рішення вкладається в ширшу політику дерегуляції. Уже переглянуто понад тисячу дозволів, ліцензій та довідок, які регулюють взаємодію держави та бізнесу.

«Частину буде повністю скасовано, частину — спрощено, частину — переведено в цифру. Постійно працюємо над цим», — наголосив очільник уряду.

Денис Шмигаль акцентував, що обороноздатність нашої країни напряму залежить від того, наскільки сильна наша економіка. Саме український бізнес нині — основа відновлення, розвитку та успіху.

«Тому в економічній політиці в нас є два глобальні завдання. Перше — програми підтримки бізнесу та стимулювання економічної активності. Друге — створити бізнес-клімат, коли підприємці можуть реалізувати всі свої можливості та амбіції», — зазначив Прем’єр-міністр.

Урядові програми ефективні

Завдяки новому морському коридору, страхуванню воєнних ризиків, інвестиціям у логістику та підтримці українського експорту у квітні Україна вийшла на обсяги експорту, порівнянні з довоєнними місяцями. На цьому наголосив на засіданні Денис Шмигаль. Крім того, завдяки програмам підтримки бізнесу, за його словами, спостерігається поступове відновлення економіки та поліпшення ділової активності.

«15 тисяч підприємців отримали гранти за програмою «єРобота». Надзвичайний успіх, бо це переважно нові бізнеси, які вже створили тисячі робочих місць», — сказав очільник уряду. Він додав, що завдяки програмі «єРобота» створено понад 500 ветеранських бізнесів. Гранти за цим компонентом можуть отримати і ветерани, і члени родин учасників бойових дій.

«Крім того, уряд продовжує видавати гранти для переробних підприємств. Уже ухвалили рішення про надання 636 грантів на суму 3,3 мільярда гривень», — зазначив Денис Шмигаль.

Уряд продовжує Програму доступних кредитів «5—7—9%». За час воєнного стану підприємці отримали понад 53 тисячі таких доступних кредитів загальною сумою майже 213 мільярдів гривень.

«Розширюємо мережу індустріальних парків. Запровадили оновлену програму «Зроблено в Україні» та відкрили вісім відповідних офісів у регіонах. Це платформа для взаємодії з бізнесом, підтримка українського виробника, популяризація українських товарів», — перелічив дієві інструменти Прем’єр-міністр. За його словами, всі ці заходи посилюють нашу економіку та країну.

Фортифікації візьмуть на баланс

Кабінет Міністрів на вчорашньому засіданні затвердив порядок прийняття, утримання, обслуговування та ведення обліку фортифікаційних споруд. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Дуже важливо, щоб вони весь час були в належному стані. Місцева влада буде долучена до відповідної роботи», — наголосив очільник уряду.

Денис Шмигаль нагадав, що від початку року уряд надав 38 мільярдів гривень на будівництво оборонних рубежів. Крім того, майже 60 мільярдів гривень спрямовано на закупівлю дронів. Десятки мільярдів гривень спрямовують на закупівлю ракет, снарядів, техніки та іншого озброєння українського виробництва.

Угода про вільну торгівлю

Учора уряд схвалив та передав у Верховну Раду законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Угода створює додаткові можливості для розвитку торговельних зв’язків завдяки преференційним умовам доступу до ринків товарів та послуг обох країн, забезпеченню більшої прозорості в питаннях регулювання, зниження операційних витрат бізнесу через усунення бар’єрів у торгівлі і в підсумку — підвищенню ефективності розвитку національних економік.

«Угода про вільну торгівлю між Україною та Турецькою Республікою відкриє нові можливості для безмитної або частково безмитної торгівлі між нашими країнами, зокрема спростить логістику, адже це важлива умова для роботи українського бізнесу під час війни. Вона також сприятиме залученню взаємних інвестицій. Сподіваємося на підтримку депутатів щодо схвалення законопроєкту і завершення процесу лібералізації торгівлі між Україною й Турецькою Республікою», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ