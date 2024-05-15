Завдяки затвердженню плану для Ukraine Facility країна отримає майже 1,9 мільярда євро фінансування вже цього місяця

Європейський курс України — це не лише перспектива членства в Євросоюзі, а й конкретні практичні результати вже зараз. На цьому наголосив учора, відкриваючи чергове урядове засідання, Прем’єр­-міністр Денис Шмигаль. Ідеться про можливості, які допомагають нашій економіці вистояти та зміцнитися. Серед них так звані безвізи: енергетичний, митний, транспортний, торговельний.

Зокрема, в понеділок Рада ЄС продовжила на рік торговельний безвіз.

«Тобто наступні 12 місяців діятиме режим безмитної торгівлі з Євросоюзом, що зробить нашу взаємну торгівлю стабільнішою та прогнозованішою. Також очікуємо на продовження транспортного безвізу. Розраховуємо на підписання Угоди АССА, що зніме бар’єри для експортерів наших промислових товарів», — нагадав Прем’єр­-міністр.

Ще одним аспектом нашої взаємодії з ЄС очільник уряду назвав інструмент Ukraine Facility. Рада Європейського Союзу вчора схвалила розроблений Україною план, що відкриває шлях для активації всіх опцій програми. Завдяки затвердженню плану Україна отримає майже 1,9 мільярда євро фінансування цього місяця.

«Загалом цього року в межах Ukraine Facility розраховуємо отримати 16 мільярдів євро. А загальна сума підтримки за цією програмою становитиме 50 мільярдів євро на найближчі чотири роки», — повідомив Денис Шмигаль.

«Уряду вдалося за рекордні строки підготувати комплексний план економічного розвитку держави. Розроблення подібних документів у країнах ЄС зазвичай займає до двох років. Хочу подякувати нашим європейським партнерам за високу оцінку документа, а також за підтримку на всіх етапах роботи. За чотири роки реалізація плану дасть нам змогу створити сприятливі умови для економічного відновлення та європейської інтеграції в багатьох сферах життя країни.

Затвердження плану також дасть змогу Європейській комісії надати Україні до 1,89 мільярда євро у вигляді попереднього фінансування. Надалі ми отримуватимемо регулярні виплати за виконання передбачених у плані квартальних індикаторів упродовж чотирьох років дії програми», — зазначила перший віцепрем’єр-­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Україна вже одержала 6 мільярдів євро фінансової підтримки в березні та квітні цього року за успішне виконання п’яти індикаторів першого кварталу. У другому кварталі необхідно виконати дев’ять індикаторів, що дасть змогу отримати 4,11 мільярда євро у вересні 2024 року.

Крім того, уряд України паралельно із затвердженням плану провів переговори з Європейською комісією та узгодив рамкову угоду, яка стане правовою основою для отримання Україною сталого фінансування в межах Ukraine Facility до 2027 року за умови успішного виконання плану. Угода також передбачає посилену співпрацю з питань фінансового моніторингу й аудиту з відповідними інституціями ЄС, як OLAF та Європейський суд аудиторів.

Загалом план для Ukraine Facility містить 151 індикатор за 69 напрямами реформ, виконання яких заплановано на період до 2027 року. План розробляли в повній синхронізації із ключовими міжнародними партнерами України. З огляду на це передбачені планом індикатори частково відповідають уже наявним міжнародним зобов’язанням України в межах інших угод, повідомляє Мінекономіки.

Сформувати портфель інвестицій

Учора уряд створив Раду з питань координації діяльності центральних органів виконавчої влади. Вона функціонуватиме в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів, повідомив Прем’єр-­міністр Денис Шмигаль.

«Платформа донорів відіграє ключову роль у залученні фінансового ресурсу від партнерів. Максимально ефективно використовуємо цей майданчик», — сказав Денис Шмигаль.

Також буде створено відповідну експертну раду. За словами Прем’єр­міністра, ці нововведення дадуть змогу уряду чітко координувати зусилля, виконувати всі заплановані реформи та одержувати підтримку від наших партнерів.

Крім того, Кабінет Міністрів створив Стратегічну інвестиційну раду — дорадчий орган при уряді.

«Її завдання — сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства», — зазначив Прем’єр-­міністр. Він підкреслив, що важливо чітко бачити, скільки, куди й навіщо інвестує держава і на які результати розраховує.

У фокусі — відновлення та відбудова

На засіданні 14 травня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка спрощує розміщення газопоршневих та газотурбінних установок і пов’язаних з ними мереж. Про це повідомив Денис Шмигаль.

«Знімаємо багато бюрократичних процедур, щоб процес рухався швидше», — зазначив очільник уряду.

Як наголосив Прем’єр-­міністр, відновлення та відбудова енергетики — постійно у фокусі держави.

«Ситуація надзвичайно складна. Утративши 8 ГВт потужності, ми змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту й аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо, щоб до початку наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації», — сказав Денис Шмигаль. Він повідомив, що у квітні­травні Україна отримала понад 600 тонн гуманітарної допомоги для енергетичної безпеки. Це генератори, трансформатори, кабелі, ізолятори та багато іншого.

Прем’єр-­міністр подякував Об’єднаним Арабським Еміратам, Ірландії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Нідерландам, Німеччині, Латвії, Норвегії та іншим країнам за цю підтримку. Також, за його словами, партнери, зокрема Велика Британія, Японія, Данія, Німеччина, Бельгія, анонсували нові пакети допомоги енергетиці.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ