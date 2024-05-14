Українські громади потребують більшої кількості патронатних сімей. Це сім’ї, в яких тимчасово перебувають діти, що опинилися в складних життєвих обставинах, про котрих з тих чи тих причин не можуть піклуватися рідні батьки. Якщо у громаді є патронатні родини, діти уникають інтернатів, доки з їхніми батьками працюють соціальні служби і допомагають подолати негаразди. Таке тимчасове влаштування у менш стресове оточення дає змогу застосувати індивідуальний підхід до виховання й реабілітації, а також відповідає найкращим світовим практикам догляду за дитиною. Збільшити кількість патронатних сімей покликаний проєкт «Родина для кожної дитини — розвиток сімейного патронату», презентація якого відбулася у 21 області України.

«Проєкт об’єднує різних людей у всій Україні навколо спільної мети, згуртовує громаду для взаємодопомоги та демонструє приклад відповідального ставлення до дітей. Розвиток патронату — це не просто про допомогу дітям, це про інвестування в майбутнє України. Від того, як ми піклуємося про дітей сьогодні, залежить те, якими людьми вони стануть завтра», — зазначила керівниця секції захисту дітей представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джин Чой.

Соціальна підтримка і захист сімей з дітьми та дітей, зокрема розвиток сімейних форм виховання, — пріоритет для держави. На цьому наголосив заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин.

«Нині Україна за сприяння ЄС та інших міжнародних партнерів реформує систему догляду та підтримки дітей. Ключова мета цих змін — щоб усі діти в Україні зростали та виховувалися в безпечному оточенні поруч із турботливими дорослими. І сімейний патронат над дитиною — одна зі складових на шляху до цієї мети. Адже йдеться і про підтримку біологічних батьків, і про соціальні послуги у громадах, і про сімейне оточення для дитини у скруті», — сказав Назар Танасишин.

Для участі в проєкті «Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату» обрали 184 громади, нині майже з усіма підписано відповідні угоди. Така співпраця відкриває нові можливості забезпечити права кожної дитини на зростання в сім’ї.

До презентацій у регіонах долучилися керівники чи заступники керівників обласних військових адміністрацій, представники служб у справах дітей, соціальних служб, центрів зайнятості, голови громад, а також самі патронатні вихователі. Вони ділилися досвідом, розповідали, що їх мотивує допомагати дітям, говорили про виклики в роботі.

Як працює патронат, розповіла заступниця директора міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині» Зінаїда Кияниця.

«Сім’я патронатного вихователя — важлива, але не єдина складова патронату. Патронат передбачає узгоджені дії вихователя та членів його сім’ї, фахівця із соціальної роботи, служби у справах дітей, яка веде дитину та ухвалює відповідні рішення, а ще міждисциплінарної команди. Це лікар, учитель чи вихователь, психолог та інші фахівці. Зусилля всіх спрямовано на те, щоб дитина почувалася захищеною і щасливою», — пояснила вона.

У багатьох регіонах вже почалося навчання для фахівців громад. Їм розповідають, як правильно інформувати про послуги патронату, де та як шукати кандидатів і кандидаток у патронатні вихователі.

Триває підготовка потенційних прийомних батьків, усиновлювачів, патронатних вихователів. На момент завершення презентацій проєкту кандидати вже з’явилися в Полтавській, Хмельницькій, Черкаський, Волинській, Чернігівській та інших областях.

Завдяки новому проєкту громади матимуть матеріальну, інформаційну та консультаційну підтримку. А сім’ї, які захочуть стати патронатними, отримають соціальний і психологічний супровід, матимуть підтримку міждисциплінарної команди.

Розвиток патронату важливий у контексті державної політики, пріоритет якої — сімейне виховання. Адже якщо громада може вчасно допомогти сім’ї у кризі, це мінімізує потрапляння дітей до інституцій. Робота із громадами триватиме до липня 2025 року. За цей час заплановано створити 250 патронатних сімей.

Джерело: Міністерство соціальної політики