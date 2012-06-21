Багато людей сумніваються в тому, що американський астронавт Ніл Армстронг встановив прапор США на Місяці, але британські вчені розвіяли такі сумніви. Дослідники, як пише видання Daily Express, довели, що прапор міг колихатися і в умовах відсутності атмосфери.

Навколо польотів американців на Місяць існує безліч міфів – вважається, наприклад, що астронавти з США ніколи не були на поверхні нашого природного супутника, а всі фото- і відеоматеріали, які повинні доводити протилежне, були виготовлені в умовах Землі. Кажуть навіть, що зйомками «висадки американців на Місяці» керував голлівудський режисер Стенлі Кубрик.

Окрема категорія скептиків – люди, що звернули увагу на дивне коливання американського прапора на Місяці. Якщо на Місяці немає атмосфери, то чому прапор поводиться так, ніби вона є? В цьому питанні і спробували розібратися британські дослідники.

«Шматок тканини начебто майорить в повітрі. Але на Місяці немає повітря! Тоді як це можливо? Ми з'ясували, що така поведінка прапора дійсно могла мати місце при дотриманні певних умов. Коли американські астронавти займалися установкою прапора США на місячній поверхні, то рухали його вперед-назад, щоб краще зафіксувати в грунті. Прапор гойдався як маятник і це дозволило сфотографувати його так, ніби він майорить на вітрі», – зазначили вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»