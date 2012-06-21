Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Жорстокі реалії прифронтового краю, на жаль, такі, що співробітникам комунального підприємства «Вода Донбасу» у повсякденній роботі нерідко не обійтися також без бронежилетів та захисних шоломів.
Це врахували міжнародні партнери, які днями передали підприємству згадане військове спорядження та два автомобілі спеціального призначення КрАЗ: розмір допомоги, наданої урядом Японії за підтримки одного з фондів ОНН ЮНІСЕФ та управління ООН ЮНОПС, становить понад 311 тисяч доларів.
Надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Такаші Караї, який з цієї нагоди відвідав Донеччину, нагадав, що з 2014 року Країна вранішнього сонця надала прифронтовим областям допомогу на суму 47 мільйонів доларів. А нинішній подарунок дозволить комунальникам виконувати свої робочі обов’язки по обидва боки лінії розмежування більш ефективно і безпечно.
«Ми надзвичайно цінуємо роботу працівників компанії «Вода Донбасу», які нерідко жертвують власним життям заради забезпечення постійного постачання води мешканцям регіону», – підкреслив він.