Європейський Союз розпочав судовий процес проти британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca, бо вона не виконала своїх зобов’язань із доставки вакцини згідно з контрактом. Саме це спричинило те, що вакцинаційна кампанія у 27 країнах-членах ЄС просувається значно повільніше, ніж було заплановано, вважають у Брюсселі. Постачання вакцини AstraZeneca відстають від узгоджених у контракті на кілька десятків мільйонів доз. Загалом Єврокомісія замовила у компанії спочатку 300 мільйонів доз вакцини і згодом ще додатково 100 мільйонів.

Речник Єврокомісії з питань охорони здоров’я Стефан де Керсмакер офіційно повідомив журналістів у Брюсселі про початок судового процесу проти AstraZeneca. Він заявив, що умов контракту «не було дотримано, і компанія не змогла виробити стратегію своєчасної доставки замовлених доз вакцини».

У заяві, яку AstraZeneca поширила у відповідь на це повідомлення Єврокомісії, йдеться, що компанія планує виготовити 50 мільйонів доз вакцини для європейських країн до кінця квітня.

«AstraZeneca повністю дотримується умов контракту з Єврокомісією і захищатиме себе в суді. Ми вважаємо, що будь-які судові позови у цій справі безпідставні, й раді нагоді вирішити цю суперечку якомога швидше», — йдеться у заяві компанії.