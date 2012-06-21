Вчора, 2 червня, став відомий переможець щорічної Букерівської премії. Престижну нагороду щороку вручають автору найкращої книжки, опублікованою англійською мовою.

Міжнародну Букерівську премію 2021 вперше отримав франко-сенегальський письменник Давид Діоп за роман «Родинна душа», повідомляє BBC. Премію в розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів автор, за традицією, розділить з перекладачем, американкою Ганною Московакіс.

Роман «Родинна душа» присвячий подіям Першої світової війни. У творі розповідається історія про сенегальського солдата, вихідця з французької колонії, який воює в Європі. Роман натхненний життям прадіда Діопа. «Він ніколи нічого не розповідав про свій досвід дружині або моій матері. Тому мене завжди дуже цікавили історії та свідоцтва, що дають можливість близько познайомитися з тією війною», – поділився письменник.

Серед претендентів на Букерівську премію у шорт-лист 2021 року також увійшли Бенхамін Лабатут з Іспанії («Коли ми перестанемо розуміти світ»), Ерік Вюйяр з Франції («Війна бідних»), Маріана Енрікес з Аргентини («Небезпеки куріння в ліжку») і Ольга Равн з Данії («Співробітники»).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»