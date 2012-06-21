Букмекери опублікували ставки на майбутній бій ірландця Конора Макгрегора проти американця Дональда Серроне. Про це повідомляє сайт Championat.com.
Переважна більшість експертів ставить на Макгрегора, незважаючи на те що він не виступав в ММА більше року. Його останній бій відбувся проти росіянина Хабіба Нурмагомедова восени 2018 року.
Поставити на перемогу Макгрегора можна з коефіцієнтом 1.28. Імовірність – більше 70%. Ставка на Серроне становить 3.58. Його шанс на успіх в цьому поєдинку перевищує 25%.
Відзначається, що в активі Конора 21 перемога і 4 поразки. Дональд взяв верх в 35 поєдинках і 13 раз зазнавав невдачі.
9 січня Конор запустив зворотний відлік у себе в Instagram до зустрічі з Серроне.
Бій Макгрегора проти Серроне відбудеться 18 січня в Лас-Вегасі в ході турніру UFC 246.
Бій стане гучним поверненням Макгрегора в Октагон. Якщо спортсмену вдасться перемогти Серроне, то фанати UFC отримають шанс побачити його реванш з Нурмагомедовим. Поєдинок в напівсередній вазі пройде в Лас-Вегасі.
Макгрегор провів останній бій 6 жовтня 2018 року, коли в рамках турніру UFC 229 в США програв Нурмагомедову в поєдинку за титул чемпіона в легкій вазі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»