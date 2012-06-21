Черговий медичний огляд бурих ведмедів, які перебувають у реабілітаційному центрі Національного природного парку «Синевир», провели його працівники разом із запрошеними ветеринарами. Чотирилапим зробили дослідження крові, ультразвукову діагностику та виміряли очний тиск. Деяким полікували хворі зуби. Як повідомив начальник центру бурих ведмедів Ярослав Бундзяк, у проведенні медогляду сприяв фонд «Міжнародна організація Лоуренса Ентоні» на чолі з Лайнел де Ланге.
Це далеко не єдині ветеринарно-санітарні заходи, проведені для запобігання хворобам диких звірів. Після медоглядів у попередні роки тваринам було введено заспокійливі препарати та антибіотики за необхідністю, зроблено профілактику внутрішніх паразитів, дезінфекцію, щеплення проти сказу. Звірі, яким створено близькі до природних умови, отримують їжу згідно зі складеним для кожного індивідуальним раціоном. Його збалансовано за поживними речовинами, мікро- і макроелементами, білками. Це сприяло забезпеченню тварин повноцінною їжею, внаслідок цього — збільшенню зросту й ваги.
Утримують центр реабілітації бурих ведмедів, яких тут кілька десятків (а в дикій природі в Україні близько 300), державним коштом.