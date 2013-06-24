Роботу з підготовки Бюджетної декларації на 2023—2025 роки розпочато у Міністерстві фінансів. Цьому питанню було присвячено онлайн-нараду із представниками міністерств, яку провів перший заступник міністра Денис Улютін.

На нараді було наголошено на потребі підготовки головними розпорядниками бюджетних коштів якісних пропозицій щодо цілей державної політики та обсягів додаткових витрат, необхідних для їх досягнення. Це дасть змогу сформувати бачення бюджетної політики на середньострокову перспективу і здійснити розрахунок показників бюджету на 2023—2025 роки.

Бюджетну декларацію на 2022—2024 роки, нагадує пресслужба Мінфіну, схвалив уряд і взяла до відома Верховна Рада під час ухвалення цьогорічного кошторису держави. А Бюджетний кодекс України передбачає, що Кабінет Міністрів не пізніше 1 червня року, що передує плановому, схвалює Бюджетну декларацію. Після цього ухвалена раніше декларація втрачає чинність. З огляду на актуальні потреби держави Мінфін здійснює роботу над цим документом щорічно.