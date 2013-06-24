Нам не вперше мати справу з ордою. Однак нині не грудень 1240-го, коли руську столицю взяли монголи, й не січень 1918-го, коли під час першої радянсько-української війни місто захопили більшовики. Нині лютий 2022 року. Ми щойно згадали загиблих вісім років тому героїв Майдану. Вони стали Небесною Сотнею, зокрема й за те, щоб Україна нарешті навіки втілила гасло «Геть від Москви!».

Учора Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до киян та повідомив про рішення Оперативного штабу столиці у зв’язку із вторгненням Росії та запровадженням воєнного стану в країні.

«У Києві працюють усі підприємства критичної інфраструктури. Є подача тепла, електроенергії, води. Працює громадський транспорт. До речі, він зараз працює безкоштовно. Але я просив би ним користуватися виключно коли є нагальна потреба. Будь ласка! Зараз залишайтеся вдома! Не панікуйте! Ми працюємо і зробимо все, щоб ситуація в Києві була під контролем. Ми на контакті з військовими, які зараз захищають наші міста, нашу країну. Ми повинні вистояти! –– наголосив Київський міський голова. –– Трагедія не тільки для України. Це трагедія для всієї Європи. Але переконаний у тому, що ми вистоїмо. Вистоїмо і зможемо показати наші силу і дух»!

А олімпійський чемпіон Володимир Кличко додав, що агресія, спрямована проти України, може перекинутися не тільки на Європу, а й на весь світ.

«Звертаюсь до міжнародних партнерів! У ці дні трагедія в Україні. У нашій державі. Ця трагедія і безглузда війна може захопити і ваші домівки. Може перекинутися не тільки на Європу, а й на весь світ. Спільними зусиллями необхідно зупинити цю агресію. Цю безглузду війну, в якій переможців не буде. Ми повинні бути єдиними проти російської агресії. Разом ми сила! Підтримайте Україну», –– наголосив Володимир Кличко.