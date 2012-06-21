Цьогоріч Міністерство молоді та спорту планує реалізувати 41 проект 29 громадських організацій, до участі в яких долучатимуться понад 600 тисяч юнаків і дівчат. Буде проведено щонайменше півтора десятка міжнародних і всеукраїнських заходів національно-патріотичного виховання, які охоплять близько 300 тисяч осіб.
«Міністерство активно підтримує молодіжні ініціативи та заходи, які реалізовують у молодіжному середовищі, зокрема у сфері національно-патріотичного виховання. У державному бюджеті 2017 року на це передбачено 27,5 мільйона гривень, — зазначив Ігор Жданов під час брифінгу «Від стабілізації до розвитку. Реальні кроки уряду щодо підтримки молодіжних ініціатив та підвищення матеріального і науково-методичного забезпечення спорту».
Скажімо, триватиме практика українсько-польських і українсько-литовських обмінів молоддю. Торік 56 проектів реалізовано Україною та Польщею в межах здійснення українсько-польських обмінів молоддю, чотири — в межах українсько-литовських. Ігор Жданов висловив сподівання, що вже цього року обміни з Литвою запрацюють повністю.
Урядовець акцентував на тому, що новий етап реалізації «Пакту заради молоді-2020» дає змогу створити ще більше перших робочих місць для молодих українців, повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту.
У 2016 році 32 організації та провідні компанії України, які долучилися до реалізації пакту, забезпечили 106 партнерств з освітнім і громадським секторами. Було створено 5500 місць для стажування та першої роботи для молоді. Цей пакт — продовження європейської ініціативи. Його мета — створення 10 000 робочих місць та стажування до 2020 року. Реалізація пакту відбувається за підтримки Мінмолодьспорту, центру «Розвиток КСВ», Фонду народонаселення ООН.
Особливу увагу цього року відомство приділятиме створенню гідних умов для видатних тренерів, які працюють з нашими національними збірними командами. Міністерство розробило проект урядової постанови «Про затвердження Порядку виплати надбавки тренерам штатної команди національних збірних команд України з олімпійських видів спорту». Її ухвалення дасть змогу істотно підвищити оплату праці видатних тренерів України, які є членами штатних збірних команд, — до 35 000—40 000 гривень на місяць. Розглянути цей документ уряд планує вже найближчим часом.
«Завдяки спільним зусиллям Мінмолодьспорту, Національного олімпійського комітету, особисто його очільника Cергія Бубки й небайдужих народних депутатів необхідні для цього кошти — 63,6 мільйона гривень передбачено в держбюджеті на 2017 рік, — зазначив Ігор Жданов. — Це бюджетна програма Мінмолодьспорту «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту».
Під час заходу між міністерством і Національним університетом фізичного виховання і спорту підписано Меморандум про партнерство й співробітництво. Підписи під документом поставили Ігор Жданов і ректор вишу Євген Імас.
Мета документа — залучення кадрового, експертного й методичного потенціалу вітчизняної спортивної науки для розвитку масового спорту й спорту вищих досягнень. Об’єднання зусиль міністерства і провідного галузевого ВНЗ дасть змогу насамперед розширити коло експертів і науковців, яких залучають до науково-методичної підготовки спортсменів національних збірних команд України особливо в межах нового олімпійського циклу.
Меморандум передбачає залучати експертів із числа науково-педагогічних працівників до реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація» та розроблення інших сучасних стратегій, концепцій, програм; здійснювати на експертному рівні постійний аудит законодавства України, що регулює суспільні відносини у сфері фізичної культури і спорту. Крім цього, в межах документа учасники мають змогу формувати систему моніторингу реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту на місцях в умовах децентралізації та забезпечувати функціонування цієї системи.
Відділ новин «Урядового кур’єра»