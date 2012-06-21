Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Херсонщині об’єднані територіальні громади продовжують успішно реалізовувати власні проекти за рахунок коштів державної субвенції.
Так, Чаплинська селищна об’єднана територіальна громада за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад реалізовувала 14 проектів. Десять з них спрямували на капітальний ремонт вуличного освітлення у селах Першокостянтинівка, Андріївка, Магдалинівка, Червона Поляна. Інші проекти на ремонт приміщень будинків культури у селах Магдалинівка та Кучерявоволодимирівка, на капітальний ремонт артезіанської свердловини у с. Скадовка та на реконструкцію частини приміщення кінотеатру під розміщення ЦНАПу в смт. Чаплинка. Сума субвенції для Чаплинської ОТГ склала майже п’ять мільйонів гривень, також залучено 152,5 тисяч гривень власних коштів громади.