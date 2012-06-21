В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу: восьмий тиждень поспіль її рівень стабільно знижується. Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Як повідомив Главі держави Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогодні в Україні 243 тисячі активних хворих порівняно з 420 тисячами на піку епідемії.

«Майже всі області наразі перебувають у «жовтій» зоні. Черкаська область – єдина в «помаранчевій» зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Також є частина областей, які можуть перейти на «зелений» рівень епідемічної небезпеки», – зазначив голова уряду.

Володимиру Зеленському доповіли, що цими вихідними в центрах вакцинації почали щеплювати осіб, старших за 65 років, які записалися через додаток «Дія». Загалом в Україні вакциновано 956 тисяч громадян.

Глава держави також поставив завдання вирішити питання з поверненням додому українців з Непалу, який закрив повітряний простір через карантин.

«Маємо знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, Президент поцікавився станом виплати матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні цього року.

Як доповіли Главі держави, всього було зареєстровано понад 360 тисяч заявок на отримання такої допомоги, за 120 тисячами з них уже здійснена виплата.

Прем'єр-міністр зазначив, що держава спрямувала підприємцям 1 млрд грн, і найближчим часом буде виплачено ще 400 млн грн.