Гігантський череп невідомої тварини викинуло на берег в Нью-Джерсі, США. Про знахідку повідомили в соцмережах представники парку Айленд Біч, де поліція його виявила.

«Ніколи не знаєш, що знайдеш на пляжі після шторму», – написала адміністрація парку.

Фотографії черепа в половину людського росту, з дивним гострим дзьобом і без слідів плоті, привернули увагу користувачів соцмереж. Вже за першу добу тисячі користувачів у Фейсбуці і Твіттері спробували вгадати, кому належить череп. Багато хто припустив, що це був кит, якого вбили і з'їли акули.

Були і більш екзотичні версії – хтось допустив, що це може бути череп птеродактиля, наслідки секретних лабораторних експериментів, або взагалі не череп, а гігантський зуб. Деякі користувачі задалися питанням, що ж могло вбити такого гіганта.

Пізніше, адміністрація парку повідомила, що це череп малого полосатика – кита, який виростає до 7-8 м і важить в середньому 4-5 тонн.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»