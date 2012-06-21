Влада КНР ухвалила рішення відкликати раніше видані дозволи на сходження на найвищу точку планети Еверест із китайського боку Тибету. Про це повідомляє державне агентство Китаю Сіньхуа. У Пекіні побоюються, що альпіністи, які долають вершину з непальської боку, можуть бути носіями вірусу.

На початку травня китайські державні ЗМІ повідомили, що Пекін ініціює облаштування лінії розмежування на вершині Евересту. Так пропонували відокремити тих, хто піднімається з боку Китаю, від альпіністів, котрі почали сходження з боку Непалу. Він потерпає від спалаху коронавірусної хвороби. Згідно з повідомленнями міністерства охорони здоров’я країни, щодня фіксують приблизно 8 тисяч нових хворих. Майже 20% загальної кількості недужих у Непалі від початку пандемії було зареєстровано за останні десять днів.

Зростання кількості хворих змусило оператора міжнародної експедиції піднімання на Еверест відмовитися від своєї мети. У заяві, надісланій CNN, очільник експедиції австрійський альпініст Лукас Фуртенбах наголосив: «Ми вирішили згорнути нашу місію через проблеми безпеки внаслідок спалаху коронавірусу. Ми не хочемо посилати людей на це сходження, бо вони можуть захворіти високо в горах і там померти».

За його словами, вирушати вгору від базового табору тоді, коли істотно зростають показники захворюваності, безвідповідально. «Ми не хочемо наражати на небезпеку життя наших 20 клієнтів, чотирьох гідів та 27 місцевих жителів — представників народу шерпа», — заявив Лукас Фуртенбах. Він повідомив, що кількість інфікованих у базовому таборі біля підніжжя Евересту зросла за останні дні, і висловив подив із приводу того, що офіційні представники Непалу не звертають на цю ситуацію жодної уваги.

Хоч сезон сходження на Еверест може спричинити спалах захворювань серед альпіністів і призвести до додаткових навантажень на лікарні Катманду, Непал видав понад 400 дозволів для сходження, що стало найбільшою кількістю за останні десятиліття.