Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії призупинило дозвіл на добудову газопроводу «Північний потік - 2».

Це зроблено на час розгляду позову екологів проти завершення проекту, передає Голос Америки з посиланням на "Німецьку хвилю".

Найстарша в Німеччині природоохоронна організація - Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) – подала позов до адміністративного суду Гамбурга. Позов стосується ще не завершеної ділянки трубопроводу у винятковій економічній зоні країни, повідомила пресслужба екологів.

30-го квітня в.о. помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер заявив, що Вашингтон продовжить заявляти Німеччині, що "Північний потік-2" має бути зупинено.

Наприкінці травня дослідниця американського центру Atlantic Council відзначила у статті на сайті центру, що питання "Півічного потоку-2" має бути пріоритетом для уряду США. "Час вибігає. Росія прагне закінчити трубопровід до червня", – відзначала вона.