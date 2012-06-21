Нині українську армію та суспільство обстрілюють негативом. Ворог активно використовує весь арсенал інформаційної війни, особливо напередодні президентських виборів. Наше завдання — доки армія тримає фронт, захистити її в тилу, прикрити від політиканів, які паплюжать підсумки роботи всього оборонно-промислового комплексу.

Важливо вберегти військо та ОПК від спроб різних ділків та їхніх партнерів на високих посадах розкрадати кошти військового бюджету. Для цього потрібно, щоб людей, котрі мають нетерпимість до корупції, ставало на державних посадах дедалі більше. Так Президент Петро Порошенко, перебуваючи з робочою поїздкою на Чернігівщині, прокоментував призначення полковника Сергія Кривоноса заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

«Це людина, яка не раз засвідчила свою мужність і силу духу. Людина, яка не з інтернету, а з власного досвіду знає і потреби солдата, і вимоги до зброї. Як він сам каже, продовжить шлях воїна і докладе максимум зусиль, щоб унеможливити прояви корупції в армії. Доручаю Сергієві Кривоносу захистити армію і оборонний комплекс від недовіри, активізувати переозброєння армії, зокрема шляхом поглиблення військово-технічного співробітництва з партнерами із країн-членів НАТО. Гарантую максимальну підтримку його зусиллям», — наголосив глава держави.

Під час засідання ради регіонального розвитку Чернігівської області Президент говорив, що після порушення Росією ракетного договору в України з’явилися можливості для створення сучасних ракетних технологій, повідомляє Укрінформ. «З’являються нові можливості щодо збільшення точності, радіуса дії, потужності нашої можливої відповіді на агресію. Випробування наших новітніх ракетних технологій відбуватимуться на чернігівській землі», — зазначив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив: історія вчить, що для виживання Україна повин­на мати сильне військо як гарантію суверенітету, територіальної цілісності й незалежності держави. «За п’ять років вдалося створити сучасну боєздатну одну з найкращих армій у Європі. Союзники запозичують у нас досвід перемог у гібридній війні. Сила війська зростає щодня –– армія отримує нову зброю українського виробництва, надходять зразки сучасного озброєння та військової техніки від країн-партнерів України, зокрема турецькі БПЛА, які найближчим часом випробують українські військові. Підвищуємо забезпечення й зарплату наших солдатів та офіцерів. Сьогодні бути військовим знову престижно. Тисячі юнаків і дівчат пов’язують з армією своє майбутнє», –– наголосив Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Президент подякував чернігівцям за підтримку частин ЗСУ, які розташовані на Чернігівщині й повертаються сюди після виконання бойових завдань, повідомляє департамент прес-служби АП. «Серед них героїчна Перша окрема танкова Сіверська бригада. А ще на Чернігівщині закладають фахову основу Збройних сил. У Десні готує воїнів для сухопутних військ 169-й навчальний центр. Своєю підтримкою Збройних сил Чернігівщина робить важливий внесок у зміцнення обороноздатності нашої країни», — підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави зазначив, що про розбудову держави й ризики її руйнування має нагоду згадати саме на чернігівській землі, де відзначають 300-річчя гетьманської столиці. «Відбудований Батурин нагадує нам про можливості, які були в України в історії, про розквіт і силу козацької держави. Але він також слугує нагадуванням, що російська імперія в усі часи використовувала все, щоб розшматувати, розділити, ослабити Україну й українців. І про те, яку страшну ціну заплатили українці за чвари, розколи, зради полковників, які нібито були українськими, а виконували завдання московського царя. І від цих полковників держава й козацтво аж ніяк не були захищені. Маємо не дати зруйнувати все зроблене за останні роки, все збудоване, не можемо допустити ігор зі свободою й незалежністю власної держави», — резюмував Президент.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»