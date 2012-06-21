Жителька села Рахни-Лісові за збирання на лісовому масиві підсніжника білосніжного, занесеного в Червону книгу України, заплатить чималий штраф. На момент затримання вона зібрала 56 рослин без кореня, чим завдала збитків на 1736 гривень. На порушницю складено протокол за статтею 90 КУпАП, який спрямовано на розгляд до Шаргородського районного суду. З початку проведення операції «Первоцвіт-2019», мета якої — збереження об’єктів рослинного світу, спеціалісти відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Державної екологічної інспекції у Вінницькій області виявили сім випадків незаконного продажу червонокнижних рослин. Наприклад, на узбіччі автомобільної дороги М-12 біля сіл Чавульське та Вороновиця було затримано двох осіб, які продавали підсніжники. Екологи спільно з працівниками муніципальної поліції провели перевірку на вулицях Вінниці. Виявлено жительку міста, яка незаконно продавала підсніжники на вулиці Юності. На сімох порушників складено протоколи про адміністративне правопорушення, які спрямовано до суду.
ПЕРВОЦВІТ-2019