Слідом за ПК – персональним комп'ютером у людське суспільство буквально увірвалися ПР – персональні роботи– автоматизовані машини, здатні виконувати функції людини (замість неї) при взаємодії з навколишнім світом. Про такі пристрої люди мріяли з давніх-давен, а сьогодні сучасне життя, в тому числі і повсякденне, вже складно уявити без цих механізмів. Роботи роблять наше життя простішим і комфортнішим, звільняють від ручної праці, економлять особистий час і підвищують продуктивність.

От хоча б взяти для прикладу домашніх роботизованих помічників для мийки вікон і очищення підлоги. До речі, їх можна безпечно придбати в офіційному інтернет-магазині побутової робототехніки Hobot.in.ua.

Офіційно – значить, безпечно і недорого

Цей торговельний ресурс є офіційним дистрибутором компанії HOBOT INC – має Договір з виробником на «Використання бренду і реалізацію продукції компанії на території України». Тому, замовляючи товари в цьому інтернет-магазині, споживач гарантовано отримує сертифікований продукт з офіційною гарантією за ціною, рекомендованої прямим постачальником. Детальніше ознайомитися з асортиментом та цінами ви можете за посиланням: https://hobot.in.ua/.

Що взагалі продає Hobot.in.ua

Асортимент інтернет-магазину представлений всіма доступними до продажу на даний момент моделями побутових роботів:

1. Мийники вікон – бестселери Hobot 188 і 198, квадратні автоматизовані склоочисники Hobot 288 і 268, передові моделі роботів для миття вікон (лінійка 2020-21 років) Hobot 368, Hobot 388 Ultrasonic.

2. Універсальні роботи-пилососи для сухого та вологого прибирання – Hobot Legee 7, Hobot Legee 668 і 688.

Високотехнологічні гаджети візьмуть більшу частину рутинної домашньої роботи на себе. Дозволяють власнику витратити час, що звільнився, на більш важливі або приємні справи.

Техніка самостійно, з мінімальною участю людини, вимиє вікна з обох сторін, збере з підлоги все сухе сміття і виконає повноцінне вологе прибирання приміщень. При цьому багатьма моделями можна керувати дистанційно з будь-якої точки земної кулі, скачавши на смартфон або планшет фірмовий мобільний додаток Hobot Legee.

Хто такі Hobot Technology Inc

Корпорація Hobot – це тайванський виробник інноваційних продуктивних роботизованих домашніх прибиральників – роботів для миття вікон і роботів-пилососів з функцією миття підлоги «LEGGE».

Бренд народився 2010-го року, його засновники – високі професіонали з великим конструкторським, науковим і дослідницьким досвідом у сфері інтегральних систем. Зараз товари Hobot Technology користуються великим попитом у споживачів всього світу.

На рахунку бренду численні престижні нагороди, серед яких премія Taiwan Top 100 Innovative Products, золото і срібло iENA Нюрнберг, а також призи CES за внесок у розвиток інноваційних технологій.



При виробництві своєї продукції компанія максимальну увагу приділяє безпеці і надійності матеріалів та якості збірки. Усі товари виробника мають підтвердження відповідності Директиві RoHS (контроль вмісту шкідливих речовин), а також мають сертифікати RCM, FCC, CE, EAC.

Чим хороші роботи-прибиральники Hobot

Роботи HOBOT – це високотехнологічні інтелектуальні smart-пристрої для швидкого і якісного автоматизованого очищення вікон, підлог, стін і навіть кахлів. Девайси без зусиль справляються з будь-якими забрудненнями, відтирають застарілі плями і застарілий бруд, не пропускаючи жодного сантиметра поверхні, потрапляють в усі важкодоступні місця. А мийники вікон до блиску натирають скління як всередині, так і зовні приміщення.

Роботи-мийники HOBOT, які можна купити з офіційною гарантією та з доставкою по Україні, підходять для миття вікон будь-яких розмірів – від найменших до панорамних. Головне – правильно підібрати модель. Вони швидко звільнять від бруду, пилу і плям вітринне скло, балконні вікна і навіть безрамні віконні конструкції. Пристрої однаково добре працюють на вертикальних і горизонтальних поверхнях, в тому числі, на:

♦ стінах з кахлів

♦ твердих підлогах

♦ фасадах меблів

♦ дверях

♦ душових кабінах

♦ стільницях

♦ дзеркалах

♦ французьких балконах

♦ будь-яких скляних поверхнях.

На склопакеті прилади утримуються за допомогою вакуумного двигуна. Миття вікон здійснюється декількома проходами для досягнення максимального ефекту.

Популярні моделі

У ТОП продажів інтернет-магазину Hobot.in.ua незмінно значаться:

1. Робот для мийки вікон Hobot 388 Ultrasonic

Ця модифікація належить до модельного ряду 2020 року і відрізняється ультратонким корпусом для ще більш ефективного очищення склопакетів, будь-яких плоских покриттів, плитки зі швами до 5 мм завширшки та інших вертикальних та горизонтальних поверхонь. З особливостей моделі варто відзначити smart-управління, вбудовану кнопку пуску, автоматичне інтелектуальне розпилення миючого засобу, висоту корпусу в 9,5 см. Усе це дозволяє автоматизованому склоочиснику вільно працювати на балконах без площадки і на заґратованих вікнах.

2. Революційна новинка бренду: миючий робот-пилосос Legee 7

Гаджет вміє пилососити, якісно мити підлогу, запам'ятовувати до 5 карт приміщень завдяки вдосконаленій лазерній навігації з LDS, керуватися через Wi-Fi і 3/4/5 G, всмоктувати сміття і пил з потужністю 2700 Па і працювати до півтора годин на одному заряді літій-іонної батареї!

Досить актуальним та доцільним є використання Hobot Legee 7 саме в період пандемії. На сайті hobot.in.ua є окремий розділ, присвячений цій темі, де вказані рекомендації та поради щодо типів розчинів та принципи їх використання.

При цьому покупці можуть вибирати пристрої з широкого асортименту залежно від цілей використання і під будь-який бюджет. А досвідчені консультанти Hobot.in.ua їм завжди з радістю допомагають зробити оптимальний вибір.

Послуги та переваги офіційного магазину ХОБОТ

Офіційні представники бренду в Україні не тільки здійснюють прямі продажі продукції, а й пропонують якісний розширений сервіс:

♦ доставку в будь-який населений пункт України провідними перевізниками. По Києву продукція доставляється безкоштовно в день звернення;

♦ можливість оплати будь-яким зручним для покупця способом – готівкою, кур'єру, на розрахунковий рахунок, картою банку, післяплатою при отриманні на поштовому відділенні;

♦ експертні безкоштовні консультації щодо вибору, налаштування, використання та обслуговування робототехніки;

♦ гарантійне сервісне обслуговування (є 3 офіційних сервіс-центри в Україні, в тому числі, у Києві), а також післягарантійна підтримка покупців;

♦ обмін і повернення товару протягом 14-ти днів відповідно до Закону України «Про права споживачів»;

♦ тест-драйв з роботом магазину;

♦ комплектуючі і запчастини в асортименті;

♦ офіційна гарантія від виробника на 12 або 24 місяці.

Більш того, інтернет-магазин пропонує ексклюзивну послугу – оренду роботів-мийників вікон. Якщо ви хочете перед покупкою особисто перевірити, наскільки добре працює гаджет, або взагалі не плануєте купувати прилад, а просто бажаєте разово вимити вікна в будинку, ви можете взяти Hobot напрокат! Чудово, правда?

На сайті hobot.in.ua також можна знайти інструкції з експлуатації та догляду за технікою або отримати детальну інформацію, що стосується оплати, доставки та сервісного обслуговування.

Вадим КОЛІСНИК,

для «Урядового кур’єра»