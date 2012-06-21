Задля подальшої співпраці з міжнародною спільнотою з ініціативи уряду України 26 листопада 2020 року рада директорів ЄБРР створила фонд Рахунок міжнародної співпраці для Чорнобиля (РМСЧ). І цього тижня під час засідання асамблеї вкладників цієї організації, яка відбулася за участі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, оголошено про початок діяльності фонду. ЄБРР представив завдання та цілі РМСЧ, зокрема рішення, що має ухвалити асамблея на найближчу перспективу.

«Завдяки надійній підтримці й розумінню міжнародної спільноти глобальних викликів нам вдалося побудувати та ввести в експлуатацію новий безпечний конфайнмент над об’єктом «Укриття» та сховище відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 Чорнобильської АЕС. Ці об’єкти протягом 100 років надійно захищатимуть людей та довкілля від негативного впливу аварії», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Введення в експлуатацію цих об’єктів, переконаний він, стали важливими подіями у розвитку науково-технічного прогресу не лише в Україні, а й у світі.