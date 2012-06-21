Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Сріблясті кульки побачив, коли вимітав з-під підлоги та почав знімати старі дошки під час ремонту син господарів квартири. Люди одразу звернулися в ДСНС. Рятувальники провели механічну демеркуризацію приміщення і вилучили майже чотири кілограми ртуті.
Як повідомляє прес-служба Попаснянської РДА, для з'ясування ситуації щодо забруднення будівлі парами ртуті Державною установою «Луганський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» були проведені спеціальні дослідження, а також перевірено наявність цих парів в атмосферному повітрі на території біля будинку. Таким чином було з'ясовано, що гранична концентрація ртуті в приміщенні коливається від 1,26 до 104,8 відсотків, що в 20 разів більше допустимої норми.
Тож районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки класифікувала ситуацію, як надзвичайну об'єктового рівня.
Звідки ртуть могла взятися в квартирі поки не з’ясовано. Власникам житла надали вказівки, як убезпечити місце проживання.