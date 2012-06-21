Українські сертифікати вакцинації вже погодилися визнавати Угорщина, Молдова та Туреччина.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, цього тижня наша урядова делегація досягла відповідної домовленості з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі під час робочого візиту. Очікують, що найближчим часом ці домовленості будуть скріплені відповідними угодами.

Прем'єр-міністр додав, що Україна нарощує темпи вакцинування населення проти COVID-19. Цими вихідними центри масової вакцинації запрацювали вже в 10 містах. До Києва, Одеси та Львова, в яких такі центри запрацювали минулого тижня, доєдналися Тернопіль, Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні та Рівне.

Також у будні триває активна вакцинальна кампанія військових, лікарів, працівників соціальної сфери, вчителів та осіб, що старші 65 років. Цього тижня Україна отримала ще понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca в межах ініціативи COVAX. Її використовуватимуть насамперед для людей, які вже зробили перше щеплення та мають отримати другу дозу.

Прем'єр нагадав, що ми отримаємо вакцину й від Сполучених Штатів. США оголосили про план розподілу 25 мільйонів доз серед різних країн світу. Україна в цьому плані посідає пріоритетне місце.