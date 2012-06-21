На одному із блокпостів поблизу прифронтового Маріуполя службова вівчарка Кенді допомогла військовослужбовцям Національної гвардії України відшукати заховані в автомобілі боєприпаси. Під час перевірки УАЗа, що перетинав блокпост, Кенді впевнено вказала на місце небезпечної схованки. Під килимком сидіння були замасковані відразу вісім гранат: п’ять штук Ф-1 і три РГД-5. Водія-гранатовоза затримали і передали співробітникам Кальміуського відділу поліції ГУНП України в Донецькій області. За фактом знахідки відкрито кримінальне провадження за ст. 263 КК України «Незаконне поводження із зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами».
Як розказали у прес-службі НГУ ОТУ «Схід», недавно гвардійська Кенді продемонструвала унікальні здібності на мобільному блокпосту біля населеного пункту Миколаївка Донецької області. У салоні одного з автомобілів вона виявила заховані автоматні та пістолетні набої. А свого часу вправна помічниця військослужбовців та її господар гвардієць-кінолог стали переможцями IV міжнародного змагання кінологічних команд «Україна-2018» у номінації «Пошук зброї та набоїв».